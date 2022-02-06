官媒也看不下去！新華社主管：拐賣婦女比北京冬奧更令人關注

北京民眾在冬奧吉祥物前拍照。（法新社）

2022/02/06 23:31

〔編譯魏國金／綜合報導〕在中國透過北京冬奧展現強國實力之際，中國科幻四大天王之一、新華社對外部主任韓松6日在微博發文說，「這幾天我更關注的不是水門橋（長津湖第二集）也不是冰墩墩（北京冬奧吉祥物），是拐賣婦女的，是網上講江蘇丰縣八個孩子媽媽被虐待精神失常疑遭拐賣的事情」。

文章說，「還有個視頻，一個四川的叫曹小青的女的被拐賣，十五年被關在內蒙的一個窖洞裡，吃喝拉撒都在同一個鐵鍋裡完成，生存環境跟豬圈一樣。是倒手賣了四次，最後是一對劉姓兄弟花六千元買來（新台幣2.62萬元）做『共妻』。他們沒錢娶老婆。想跑被抓回來，毒打。生了兩個孩子，牆上寫滿跑字。被解救時基本精神失常了」。

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文章指出，「另外還有一些報導說，那些被拐婦女距離派出所、鄉政府可能就幾百米、一公里，但就是跑不出去。這都是二十一世紀元宇宙元年女航天員在太空中講課了」；「又有人找出光明日報的一篇文章，講對十一個女研究生被拐騙案的思考。說到一個上海名牌大學的女生、地區高考前幾名、全國重點大學研究生班長、共產黨員，她為寫論文去做社會調查，在鄭州被用人兩千四百八十塊錢（新台幣1.08萬元）賣給一個弓腰駝背的中年農民，『成婚』後被關押七十一天沒法逃脫」。

韓松說，「貴州省一個婦聯主任來解救一位被拐婦女，走在街上被幾個當地人綁架了，在盜賣她的途中，婦聯主任謊稱自己也是盜賣人口的販子，已把『貨』帶來了並答應共同取『貨』，才乘機脫逃。看到這樣的『新聞』，我就覺得寫那些機器人和外星人打來打去的科幻小說毫無意義。當個什麼世界華人科幻協會會長羞死人了」。

57歲的韓松創作過十餘部作品被翻譯為英、日、義等多國文字，他曾說，「中國的現實比科幻還科幻」。

中國資深媒體人長平也投書《德國之聲》中文網指出，1999年他曾與《南方週末》的同事赴廣東信宜山區採訪拐賣婦女現象。在那些偏僻的山村家庭，「買媳婦」的比例高達50以上。他說，在中國，受懲罰的往往不是拐賣婦孺與相關買家，而是犯罪的揭露者。

文章提及，網路流傳法學教授羅翔的授課影片，羅翔說，「根據中國法律，非法購買一隻鸚鵡，最高判刑五年；非法購買一個或者一打（意思是眾多）女人，最高判刑三年，相當於非法購買二十隻癩蛤蟆的最高刑期。因此，中國女人的價值不如鸚鵡，僅僅與癩蛤蟆相當」。

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