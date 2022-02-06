為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    官媒也看不下去！新華社主管：拐賣婦女比北京冬奧更令人關注

    北京民眾在冬奧吉祥物前拍照。（法新社）

    北京民眾在冬奧吉祥物前拍照。（法新社）

    2022/02/06 23:31

    〔編譯魏國金／綜合報導〕在中國透過北京冬奧展現強國實力之際，中國科幻四大天王之一、新華社對外部主任韓松6日在微博發文說，「這幾天我更關注的不是水門橋（長津湖第二集）也不是冰墩墩（北京冬奧吉祥物），是拐賣婦女的，是網上講江蘇丰縣八個孩子媽媽被虐待精神失常疑遭拐賣的事情」。

    文章說，「還有個視頻，一個四川的叫曹小青的女的被拐賣，十五年被關在內蒙的一個窖洞裡，吃喝拉撒都在同一個鐵鍋裡完成，生存環境跟豬圈一樣。是倒手賣了四次，最後是一對劉姓兄弟花六千元買來（新台幣2.62萬元）做『共妻』。他們沒錢娶老婆。想跑被抓回來，毒打。生了兩個孩子，牆上寫滿跑字。被解救時基本精神失常了」。

    文章指出，「另外還有一些報導說，那些被拐婦女距離派出所、鄉政府可能就幾百米、一公里，但就是跑不出去。這都是二十一世紀元宇宙元年女航天員在太空中講課了」；「又有人找出光明日報的一篇文章，講對十一個女研究生被拐騙案的思考。說到一個上海名牌大學的女生、地區高考前幾名、全國重點大學研究生班長、共產黨員，她為寫論文去做社會調查，在鄭州被用人兩千四百八十塊錢（新台幣1.08萬元）賣給一個弓腰駝背的中年農民，『成婚』後被關押七十一天沒法逃脫」。

    韓松說，「貴州省一個婦聯主任來解救一位被拐婦女，走在街上被幾個當地人綁架了，在盜賣她的途中，婦聯主任謊稱自己也是盜賣人口的販子，已把『貨』帶來了並答應共同取『貨』，才乘機脫逃。看到這樣的『新聞』，我就覺得寫那些機器人和外星人打來打去的科幻小說毫無意義。當個什麼世界華人科幻協會會長羞死人了」。

    57歲的韓松創作過十餘部作品被翻譯為英、日、義等多國文字，他曾說，「中國的現實比科幻還科幻」。

    中國資深媒體人長平也投書《德國之聲》中文網指出，1999年他曾與《南方週末》的同事赴廣東信宜山區採訪拐賣婦女現象。在那些偏僻的山村家庭，「買媳婦」的比例高達50以上。他說，在中國，受懲罰的往往不是拐賣婦孺與相關買家，而是犯罪的揭露者。

    文章提及，網路流傳法學教授羅翔的授課影片，羅翔說，「根據中國法律，非法購買一隻鸚鵡，最高判刑五年；非法購買一個或者一打（意思是眾多）女人，最高判刑三年，相當於非法購買二十隻癩蛤蟆的最高刑期。因此，中國女人的價值不如鸚鵡，僅僅與癩蛤蟆相當」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    荷蘭記者冬奧現場連線被拖走！ IOC稱是「單一事件」
    2022/02/05 18:12

    荷蘭記者冬奧現場連線被拖走！ IOC稱是「單一事件」
    無視國際反中潮流 普廷與習近平發共同聲明支持一個中國原則
    2022/02/04 20:31

    無視國際反中潮流 普廷與習近平發共同聲明支持一個中國原則
    比利時北京冬奧選手3篩陰性仍遭隔離 痛哭求救後國際奧委會介入
    2022/02/03 15:32

    比利時北京冬奧選手3篩陰性仍遭隔離 痛哭求救後國際奧委會介入
    震撼中國網友！微博瘋傳女子被鐵鍊栓頸 生下8名子女
    2022/02/01 09:21

    震撼中國網友！微博瘋傳女子被鐵鍊栓頸 生下8名子女
    中國男子4歲被拐賣到千里之外 33年後靠回憶畫出地圖找到家人
    2022/01/02 13:26

    中國男子4歲被拐賣到千里之外 33年後靠回憶畫出地圖找到家人

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    中國人口拐賣猖獗！「打拐媽媽」苦尋32年 第30個孩子終於是親兒
    2020/12/19 17:13

    中國人口拐賣猖獗！「打拐媽媽」苦尋32年 第30個孩子終於是親兒
    國際今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播