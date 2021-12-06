牛津高中15歲少年釀4死7傷 犯案槍枝竟是父母提前給的耶誕禮物！

美國牛津高中槍擊案釀4死7傷，15歲槍手克朗布里（左）、母親珍妮佛（中）及父親詹姆斯（右）目前均被逮捕，詳細案情仍由警方調查中。（路透）

2021/12/06 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州牛津中學（Oxford High School）上週二（11月30日）發生校園槍擊案，釀4死7傷，兇手為該校高二學生克朗布里（Ethan Crumbley）。且警方調查發現，兇手所使用的槍枝，是案發前其父母送的耶誕禮物，週日（5日）克朗布里的父母均被逮捕。

綜合外媒報導，15歲的克朗布里上月30日帶著「西格&紹爾」（Sig Sauer）9釐米半自動手槍到學校犯案，當場3名學生慘遭槍殺，另有8人受傷送醫，其中一人傷重不治。案發後警方隨即在現場將克朗布里制伏並逮捕，其父母還相當冷靜的要克朗布里保持沉默，他們會請律師幫忙。

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沒想到近日警方調查發現，克朗布里所使用的槍枝，其實就是父母送的。據悉，上月感恩節後隔一天（11月26日），克朗布里的父親詹姆斯（James Crumbly）便帶他去槍店買槍，提早準備耶誕禮物送給兒子；上月29日，也就是案發前一天，學校老師發現克朗布里在搜尋彈藥相關資料，隨即通知其父母，不料，母親珍妮佛（Jennifer Crumbley）竟然傳訊息跟兒子說：「哈哈，我沒有生你的氣...，你必須學會如何不被抓到（LOL I’m not mad at you...,You have to learn not to get caught）」。

隨後警方要求克朗布里父母到案說明，但2人在本月3日於提款機提領4000美元（約新台幣11萬元）後便不知去向，手機也都關機，因此警方將2人視為逃犯，發出通緝令。5日終於在距離牛津高中約64公里處的一棟工業建築內，成功逮捕詹姆斯與珍妮佛。目前全案仍在調查中。

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