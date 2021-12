牛津高中15歲少年釀4死7傷 犯案槍枝竟是父母提前給的耶誕禮物！

美國牛津高中槍擊案釀4死7傷,15歲槍手克朗布里(左)、母親珍妮佛(中)及父親詹姆斯(右)目前均被逮捕,詳細案情仍由警方調查中。(路透)

2021/12/06 00:31

〔即時新聞/綜合報導〕美國密西根州牛津中學(Oxford High School)上週二(11月30日)發生校園槍擊案,釀4死7傷,兇手為該校高二學生克朗布里(Ethan Crumbley)。且警方調查發現,兇手所使用的槍枝,是案發前其父母送的耶誕禮物,週日(5日)克朗布里的父母均被逮捕。

綜合外媒報導,15歲的克朗布里上月30日帶著「西格&紹爾」(Sig Sauer)9釐米半自動手槍到學校犯案,當場3名學生慘遭槍殺,另有8人受傷送醫,其中一人傷重不治。案發後警方隨即在現場將克朗布里制伏並逮捕,其父母還相當冷靜的要克朗布里保持沉默,他們會請律師幫忙。

請繼續往下閱讀...

沒想到近日警方調查發現,克朗布里所使用的槍枝,其實就是父母送的。據悉,上月感恩節後隔一天(11月26日),克朗布里的父親詹姆斯(James Crumbly)便帶他去槍店買槍,提早準備耶誕禮物送給兒子;上月29日,也就是案發前一天,學校老師發現克朗布里在搜尋彈藥相關資料,隨即通知其父母,不料,母親珍妮佛(Jennifer Crumbley)竟然傳訊息跟兒子說:「哈哈,我沒有生你的氣...,你必須學會如何不被抓到(LOL I’m not mad at you...,You have to learn not to get caught)」。

隨後警方要求克朗布里父母到案說明,但2人在本月3日於提款機提領4000美元(約新台幣11萬元)後便不知去向,手機也都關機,因此警方將2人視為逃犯,發出通緝令。5日終於在距離牛津高中約64公里處的一棟工業建築內,成功逮捕詹姆斯與珍妮佛。目前全案仍在調查中。

