為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    牛津高中15歲少年釀4死7傷 犯案槍枝竟是父母提前給的耶誕禮物！

    美國牛津高中槍擊案釀4死7傷，15歲槍手克朗布里（左）、母親珍妮佛（中）及父親詹姆斯（右）目前均被逮捕，詳細案情仍由警方調查中。（路透）

    美國牛津高中槍擊案釀4死7傷，15歲槍手克朗布里（左）、母親珍妮佛（中）及父親詹姆斯（右）目前均被逮捕，詳細案情仍由警方調查中。（路透）

    2021/12/06 00:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州牛津中學（Oxford High School）上週二（11月30日）發生校園槍擊案，釀4死7傷，兇手為該校高二學生克朗布里（Ethan Crumbley）。且警方調查發現，兇手所使用的槍枝，是案發前其父母送的耶誕禮物，週日（5日）克朗布里的父母均被逮捕。

    綜合外媒報導，15歲的克朗布里上月30日帶著「西格&紹爾」（Sig Sauer）9釐米半自動手槍到學校犯案，當場3名學生慘遭槍殺，另有8人受傷送醫，其中一人傷重不治。案發後警方隨即在現場將克朗布里制伏並逮捕，其父母還相當冷靜的要克朗布里保持沉默，他們會請律師幫忙。

    沒想到近日警方調查發現，克朗布里所使用的槍枝，其實就是父母送的。據悉，上月感恩節後隔一天（11月26日），克朗布里的父親詹姆斯（James Crumbly）便帶他去槍店買槍，提早準備耶誕禮物送給兒子；上月29日，也就是案發前一天，學校老師發現克朗布里在搜尋彈藥相關資料，隨即通知其父母，不料，母親珍妮佛（Jennifer Crumbley）竟然傳訊息跟兒子說：「哈哈，我沒有生你的氣...，你必須學會如何不被抓到（LOL I’m not mad at you...,You have to learn not to get caught）」。

    隨後警方要求克朗布里父母到案說明，但2人在本月3日於提款機提領4000美元（約新台幣11萬元）後便不知去向，手機也都關機，因此警方將2人視為逃犯，發出通緝令。5日終於在距離牛津高中約64公里處的一棟工業建築內，成功逮捕詹姆斯與珍妮佛。目前全案仍在調查中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美密西根州高中爆槍擊案 15歲少年狂轟釀3死8傷
    2021/12/01 06:52

    美密西根州高中爆槍擊案 15歲少年狂轟釀3死8傷
    美國紐約州百人派對爆大規模槍擊 已知2死14傷
    2020/09/19 19:47

    美國紐約州百人派對爆大規模槍擊 已知2死14傷

    低溫特報！屬於妳的「下身保暖」穿搭術
    槍手血洗克里米亞大學釀20死 普廷：全球化害的！
    2018/10/18 22:44

    槍手血洗克里米亞大學釀20死 普廷：全球化害的！
    克里米亞校園槍擊釀20死 嫌犯疑仿效美國知名學生槍手
    2018/10/18 17:18

    克里米亞校園槍擊釀20死 嫌犯疑仿效美國知名學生槍手

    養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播