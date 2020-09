美國紐約州百人派對爆大規模槍擊 已知2死14傷（不斷更新）

2020/09/19 16:44

首次上稿 16:08

更新時間 16:44

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約州羅徹斯特(Rochester)當地時間19日凌晨,一場百人派對中發生大規模槍擊案,至少16人中槍,其中2人當場死亡。

綜合外媒報導,這起事件發生在當地時間19日凌晨12點半,羅徹斯特一處住宅區發生一起槍擊案,傳出至少16人中彈。當地警局在推特表示,這起事件造成多人死亡,部分街道現已進行交通管制,槍手身分仍有待釐清,目前無人被捕。

報導指出,現場至少16人中槍,其中有2人當場死亡,死者為1男1女,年約18至22歲。其他有關受害者人數及詳細情況仍待警方調查釐清,目前受害者家屬已聚集到事發現場以及當地醫院。

當地警方稍早說明,案發現場當時顯然是一場開在家裡後院的派對,傳出有上百人在現場。

另有當地記者指出,這是當地自2015年以來最嚴重的一起槍擊案。2015年8月,羅徹斯特Boys & Girls俱樂部爆發槍擊案,造成7人中彈,3人死亡。

Hearing at least 12 people shot and 2 dead at the scene of a mass shooting in Rochester, New York. Possibly no relation to protests. pic.twitter.com/QIMrn2rUDt