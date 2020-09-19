美國紐約州百人派對爆大規模槍擊 已知2死14傷（不斷更新）
首次上稿 16:08
更新時間 16:44
〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州羅徹斯特（Rochester）當地時間19日凌晨，一場百人派對中發生大規模槍擊案，至少16人中槍，其中2人當場死亡。
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綜合外媒報導，這起事件發生在當地時間19日凌晨12點半，羅徹斯特一處住宅區發生一起槍擊案，傳出至少16人中彈。當地警局在推特表示，這起事件造成多人死亡，部分街道現已進行交通管制，槍手身分仍有待釐清，目前無人被捕。
報導指出，現場至少16人中槍，其中有2人當場死亡，死者為1男1女，年約18至22歲。其他有關受害者人數及詳細情況仍待警方調查釐清，目前受害者家屬已聚集到事發現場以及當地醫院。
當地警方稍早說明，案發現場當時顯然是一場開在家裡後院的派對，傳出有上百人在現場。
另有當地記者指出，這是當地自2015年以來最嚴重的一起槍擊案。2015年8月，羅徹斯特Boys & Girls俱樂部爆發槍擊案，造成7人中彈，3人死亡。
Hearing at least 12 people shot and 2 dead at the scene of a mass shooting in Rochester, New York. Possibly no relation to protests. pic.twitter.com/QIMrn2rUDt— CIA-Simulation Warlord ???????????????????? （@zerosum24） September 19, 2020