有夠忙！ 議員審預算 竟低頭「監督AV女優」被抓包

該議員事後急喊冤，表示自己是從陌生人那邊收到訊息，但有目擊者稱，該議員在觀看裸照前，就曾與對方交換多次訊息，推測應該是認識的人。（圖擷取自siamrath）

2020/09/17 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕尷尬了！泰國眾議院昨（16日）審議明年度預算，一名代表春武里府的議員被眼尖記者抓包，公然在議會低頭看A片，被目擊的片段中，只見他手機螢幕不斷出現裸女畫面持續約10分鐘，消息曝光被泰國民眾撻伐。

綜合泰媒報導，泰國眾議院昨天審議2021年度國家預算會議，這名人民國家力量黨（Palang Pracharath Party）議員中不好好審預算，竟公然在議會內低頭滑手機，還被人發現看A片看到忘，是「監督AV女優」，過程全還被記者拍下，也遭泰國民眾罵翻。

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對此，眾議院議長川立派（Chuan Likphai）回應，「作為眾議院議長，不會涉及私人事務，只能對議員發出警告」，直言這是個人的問題，無法成立道德審查委員會，並強調「在議會內觀看任何照片都不違反議事規則」。

而該名議員事後也急喊冤，自稱是從陌生人那邊收到訊息；但有目擊者稱，該議員在觀看裸照前，就曾與對方交換多次訊息，推測應該是認識的人。

事實上，這次事件也不是有泰國議員跟A片扯上關係，今年5月同屬人民國家力量黨的女議員，就曾將AV影片連結上傳至黨團的LINE群組，事後不但沒有收回訊息，還把群組成員全部踢除，她事後解釋是被盜用帳號，影片都不是她傳的。

泰國一名代表春武里府的人民國家力量黨議員，昨（16日）在明年度預算審議會中，被眼尖記者抓包在裝忙，公然在議會中低頭看A片，只見他的螢幕不斷出現裸女畫面，持續約10分鐘之久，消息曝光遭泰國民眾撻伐。（圖擷取自thaijobsgov）

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