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    華府也傳警槍擊非裔男 18歲男子送醫不治

    美國華府傳警方槍擊非裔男，18歲的凱伊送醫後不治，當地警局外再出現示威群眾。（歐新社）

    美國華府傳警方槍擊非裔男，18歲的凱伊送醫後不治，當地警局外再出現示威群眾。（歐新社）

    2020-09-03 16:29:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國反種族主義示威延燒數月，警察執法過當的行為頻傳，當地時間2日再傳出一名18歲的非裔男子凱伊（Deon Kay）在華府被警方槍擊，送醫後不治。

    綜合外媒報導，華盛頓特區大都會警察局（Metropolitan Police Department）局長紐瑟姆（Peter Newsham）表示，警方在週三下午靠近一輛汽車，據悉車內人士持有槍枝，當警方走近時，車上兩名乘客逃離現場。追捕過程中，警方朝男子開槍，18歲的凱伊中彈，送醫後不治。

    紐瑟姆提到，目前推測警方開火的原因可能不恰當，隨後則補充，在現場查獲兩把槍枝，警方認為嫌犯當時身上持有槍。

    「黑人的命也是命」華府分支組織2日晚間在社群媒體表示，「華府警察今天殺了一個非裔男子」，呼籲民眾在華府第7區警察局外立即示威。隨後抗議民眾聚集在警局外超過3小時，高喊「沒有正義，沒有和平」。

    華府議員懷特指出，相關事件已經在全美發生太多次，並提到，警方在現場發現槍枝，卻未證實相關人士有武裝。懷特要求，警方盡速公開影片內容，以釐清事件。警方則表示，涉案人員有確實開起攝影機拍攝，目前正在針對相關影片內容進行調查。

    日前美國明尼蘇達州發生「佛洛伊德之死」事件，全美爆發警方改革聲浪，華盛頓特區議會也因此通過緊急立法，警方若是出現槍擊致命或其他濫用武力的行為，警局必須在5天內公開紀錄影片，同時也必須公布有關人員的姓名。

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