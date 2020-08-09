驚爆貪污醜聞 美國步槍協會被紐約檢方起訴

紐約州總檢察長詹姆斯（見圖）宣布起訴「美國全國步槍協會」高層，因涉嫌將組織資金中飽私囊、把NRA當作私人金庫，最終目標是直接解散NRA。（美聯社）

2020-08-09 20:40:54

〔即時新聞／綜合報導〕擁槍團體「美國全國步槍協會」（NRA）是美國極具影響力的遊說組織，由於被查出高層涉嫌將組織資金中飽私囊，把NRA當作私人金庫，遭到紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）起訴，最壞的情況恐將直接解散。

綜合外媒報導，NRA長期透過龐大的資金左右美國的政壇，並遊說美國政府以保障擁槍的權力，同時也是美國總統川普最強力的支持者；NRA在2016年的競選中砸入超過7000萬美元（約新台幣20.6億元），其中給川普的政治獻金就有3100萬美元（約新台幣9.1億元），是當時共和黨總統初選參選人羅姆尼（Mitt Romney）的三倍。

請繼續往下閱讀...

不過NRA卻驚爆貪汙醜聞，NRA前總裁奧利弗·諾斯（Oliver North）曾在2019年，指控執行副總裁拉皮耶（ Wayne LaPierre）將NRA的資金中飽私囊，不僅私自在比佛利山莊的精品店豪擲27.5萬美元（約新台幣809萬元），還花了數百萬美金前往多個豪華度假勝地旅行。

然而經過紐約州檢調長達18個月的調查，發現這些指控屬實，紐約州總檢察長詹姆斯在長達164頁的起訴書中，指出拉皮耶將NRA和其500多萬名會員所交的會費當作私人金庫，不僅用來支撐自己窮奢極欲的生活，連他的妻子、家人也從中分杯羹，另外也有3名組織成員涉嫌濫用NRA的資金，據稱3年間NRA就因此虧空6400多萬美元（約新台幣18.8億元）；詹姆斯強調，有鑑於此，「NRA必須解散」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法