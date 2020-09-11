美紐奧良爆發多起槍響 釀4死1傷

美國紐奧良發生兩起槍擊案，一共造成4人死亡1人受傷。紐奧良警察示意圖。（美聯社）

2020/09/11 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安納州紐奧良，於當地時間10日晚間9時許（台灣時間11日上午10時）發生兩起槍擊案，一共造成4人死亡1人受傷。

據《福斯新聞》報導，紐奧良雷恩大道10日晚間9時38分左右，突然傳出10至12聲槍響，導致現場3死1傷，目擊者看到有2名年輕男子被警方上銬帶走。

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另外，10日晚間9時34分，紐奧良商業區運河街也發生1死槍擊案，目前警方仍在調查案情。

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