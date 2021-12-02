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    總理親征建功！衣索比亞發言人：奪回叛軍掌控的系列城鎮

    衣索比亞政府軍戰事告捷，民眾自發性將礦泉水遞給前往前線作戰的軍人。（法新社）

    衣索比亞政府軍戰事告捷，民眾自發性將礦泉水遞給前往前線作戰的軍人。（法新社）

    2021/12/02 13:19

    〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞提格雷內戰（Tigray War）持續超過1年，衣國總理阿邁德（Abiy Ahmed）更御駕親征，情勢升溫，而發言人則傳來政府軍捷報，稱上週仍遭「提人陣」（TPLF）叛亂武裝份子掌控的羅比鎮（Shewa Robit）等系列據點，政府軍已成功奪回。

    根據《半島電視台》報導，掌控提格雷州（Tigray region）的「提人陣」武裝份子，近日欲揮軍南下，奪取首都阿的斯阿貝巴（Addis Ababa），而距離首都僅220公里的羅比鎮，上週仍是由叛軍掌控，情勢岌岌可危。

    衣索比亞政府發言人圖魯（Legesse Tulu）12月1日透過官媒指出，政府軍目前已奪回羅比鎮、眉熱若區（Mezezo Region）、莫拉萊區 （Molale Region）、拉薩區（Rasa Areas）及其周圍城鎮。同時，曾獲選聯合國世界文化遺產的拉利貝拉（Lalibela）鎮，也重返政府軍轄下。

    一個月前，「提人陣」武裝份子聲稱拿下了德西（Dessie）及孔博勒查（Kombolcha）鎮，而上述兩地，皆有通往首都阿的斯阿貝巴的「高速公路」，戰略意義重大，因此使政府軍面臨嚴峻挑戰。而針對政府軍戰事告捷，TPLF尚未回應。

    衣索比亞發言人圖魯（黃框處）指出，政府軍目前已從TPLF手中奪回羅比鎮等重要據點。（圖擷取自Legesse Tulu臉書）

    衣索比亞發言人圖魯（黃框處）指出，政府軍目前已從TPLF手中奪回羅比鎮等重要據點。（圖擷取自Legesse Tulu臉書）

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