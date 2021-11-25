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    衣索比亞總理抵前線對抗武裝份子 副總理接手政務

    衣索比亞提格雷州首府默克萊（Mekele），10月20日，遭到空襲後煙霧瀰漫的場景。（資料照，美聯社）

    衣索比亞提格雷州首府默克萊（Mekele），10月20日，遭到空襲後煙霧瀰漫的場景。（資料照，美聯社）

    2021/11/25 11:14

    〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞提格雷內戰（Tigray War）持續超過1年，「提人陣」（TPLF）武裝份子欲揮軍南下，奪取首都阿的斯阿貝巴（Addis Ababa），而衣國官媒也證實，總理阿邁德（Abiy Ahmed）已親赴前線指揮作戰，目前例行政務由副總理接手處理。

    根據《半島電視台》報導，自總理阿邁德22日在推特宣布前往提格雷州（Tigray region）前線指揮政府軍作戰後，衣國官方附屬媒體「芬納廣播公司」（Fana Broadcasting Corporate），證實了此消息。

    由於目前總理阿邁德已御駕親征，因此目前政府的例行事務，由副總理哈森（Demeke Mekonnen Hassen）接手處理，他同時透露，其他政府高階官員也響應總理號召，加入作戰行列。

    45歲的阿邁德曾擔任軍人，更是2019年獲得諾貝爾和平獎的得主，但官媒並無釋出他「身處前線」作戰的照片，而政府也無透露阿邁德的確切位置，僅透過發言人指出：「總理與其他政府官員，已於23日抵達前線，響應了『拯救衣索比亞』的號召行動。」

    自2018年阿邁德就任總理前，「提人陣」武裝份子已掌控國家政治長達30年之久，而阿邁德於去年11月，派駐政府軍前往提格雷州與TPLF武裝份子交戰後，衣國北部就一直飽受戰爭所苦，6月下旬，TPLF組織，更一舉攻入阿法爾州（Afar）及阿姆哈拉州（Amhara）的鄰近地區。

    衣索比亞總理阿邁德。（資料照，美聯社）

    衣索比亞總理阿邁德。（資料照，美聯社）

    衣索比亞副總理哈森。（資料照，路透）

    衣索比亞副總理哈森。（資料照，路透）

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