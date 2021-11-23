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    美駐非洲之角特使前腳剛走 衣索比亞總理發聲御駕親征武裝份子

    衣索比亞總理阿邁德透過推特指出，他將從23日起，親上前線指揮政府軍作戰。（歐新社）

    衣索比亞總理阿邁德透過推特指出，他將從23日起，親上前線指揮政府軍作戰。（歐新社）

    2021/11/23 15:39

    〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞爆發提格雷內戰（Tigray War）迄今已逾1年，武裝份子「提人陣」（TPLF）近日欲向南進攻，拿下首都阿的斯阿貝巴（Addis Ababa），情勢岌岌可危。而衣國總理阿邁德（Abiy Ahmed），更誓言23日起親上前線指揮政府軍作戰。

    根據《半島電視台》報導，曾於2019年獲得諾貝爾和平獎殊榮的衣索比亞總理阿邁德，稍早透過推特發布聲明指出，他將從23日起，帶領政府軍至前線與「提人陣」武裝份子作戰，被外界視為是戲劇性的新一步。

    阿邁德表示：「從23日起，我將動身前往戰爭前線，領導政府軍作戰，那些想要為孩子奮鬥，在歷史上留名的人們，從今天起，為國家挺身而出吧，我們一起在前線見面。」

    衣索比亞北部自去年11月爆發提格雷內戰（Tigray War）迄今，衣國政府、盟軍與「提人陣」戰士駁火，共造成數萬民眾不幸喪生。美國與其他國家曾警告，身為非洲人口第2多的衣索比亞，若陷入分裂，會動搖其他地區的穩定情勢。

    阿邁德曾擔任軍人，現年45歲的他透過推特發布將「親上前線作戰」的聲明中，並無提及他確切將其往指揮政府軍的位置，而總理的女發言人塞尤姆（Billene Seyoum）針對此事，則尚未回應。

    《路透》報導則指出，美國國務院22日透露，介入調停衣索比亞內戰的駐非洲之角特使費特曼（Jeffrey Feltman），在和衣國政府高階官員與非洲聯盟（AU）代表舉行會議後，已於上週末從衣索比亞返回美國。

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