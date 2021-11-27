衣索比亞總理御駕親征！美國務卿：嚴重關切、雙方應立刻協商

美國國務卿布林肯。（資料照，美聯社）

2021/11/27 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞提格雷內戰（Tigray War）持續超過1年，衣國總理更御駕親征，情勢升溫，繼美國駐衣索比亞大使館23日對僑民發布「恐攻警示」後，國務院發言人普萊斯（Ned Price）也透露，國務卿布林肯（Antony Blinken）嚴重關切此態勢，呼籲雙方以協商來化解危機。

根據《路透》報導，衣國總理阿邁德（Abiy Ahmed）親赴提格雷州（Tigray region）作戰影片釋出後，國務院發言人普萊斯，26日透過聲明指出，對於衣索比亞「軍事衝突」升高的跡象，布林肯表達「嚴重關切」，強調雙方，應立即進行緊急協商。

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而普萊斯所發布的最新聲明，是在美國國務卿布林肯和肯亞總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）通話後所釋出的。

衣索比亞官方附屬媒體「芬納廣播公司」（Fana Broadcasting Corporate）26日指出，目前總理阿邁德在阿法爾州（Afar）東北部地區，與「提人陣」（TPLF）叛亂武裝分子駁火，阿邁德更在推特貼出自己「身處前線」的影片。

提格雷內戰已開火超過1年，讓擁有非洲第二多人口的衣索比亞，數千人喪命，數百萬人無家可歸。

美國國務院發言人普萊斯。（資料照，路透）

衣索比亞總理阿邁德，目前人在阿法爾州東北部地區，與「提人陣」（TPLF）叛亂武裝分子駁火（圖擷取自＠AbiyAhmedAli官方推特）

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