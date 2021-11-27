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    強調政府軍士氣昂揚！衣索比亞總理親赴前線作戰畫面曝光

    衣索比亞總理阿邁德，親赴前線指揮政府軍作戰。（圖擷取自＠AbiyAhmedAli官方推特）

    衣索比亞總理阿邁德，親赴前線指揮政府軍作戰。（圖擷取自＠AbiyAhmedAli官方推特）

    2021/11/27 16:15

    〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞提格雷內戰（Tigray War）情勢愈演愈烈，目前「提人陣」（TPLF）武裝份子攻入阿法爾州（Afar）的鄰近地區，總理阿邁德（Abiy Ahmed）宣布御駕親征，如今，他更在推特首次釋出「身處前線」的指揮片段，強調政府軍們「士氣昂揚。」

    根據《半島電視台》報導，自總理阿邁德22日在推特宣布前往提格雷州（Tigray region）前線，指揮政府軍作戰後，衣國官方媒體24日證實，阿邁德已抵達戰場，而政府的例行事務，由副總理哈森（Demeke Mekonnen Hassen）接手處理。

    45歲的阿邁德曾擔任軍人，更是2019年獲得諾貝爾和平獎的得主，從總理官方推特26日所釋出的片段顯示，他身著軍裝與政府軍們一同前行。同時，他也透過事先錄好的音檔表示：「直到埋葬敵人前，我們不會屈服，而士兵們都鬥志昂揚。」

    阿邁德補充，目前政府軍已掌控卡薩吉塔（Kassagita），未來計劃重新奪回阿法爾州內的奇弗拉（Chifra）行政區及波卡鎮（Burka town），該地就在「提人陣」掌控的提格雷州隔壁。同時，他也自信地說：「敵人沒資格跟我們戰，我們會打勝仗。」

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