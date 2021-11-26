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    美國向僑民發「恐攻警告」 衣索比亞官方斥「假新聞」

    衣索比亞提格雷內戰（Tigray War）持續超過1年。（資料照，法新社）

    衣索比亞提格雷內戰（Tigray War）持續超過1年。（資料照，法新社）

    2021/11/26 16:41

    〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞提格雷內戰（Tigray War）持續超過1年，「提人陣」（TPLF）武裝份子欲揮軍南下，奪取首都阿的斯阿貝巴（Addis Ababa），總理阿邁德（Abiy Ahmed）更親上前線，政局不穩，也讓美國發出「恐攻警告」，不過訊息遭衣國政府怒斥為「假新聞」。

    根據《路透》報導，美國駐衣索比亞大使館於23日發表聲明指出，由於恐怖攻擊的可能性提高，身處衣國的美國僑民，需保持高度警惕。針對此事，本月稍早時，數以千計的衣國民眾，聚集在首都，抗議美國干涉他們的內政。

    衣國交通部長莫格斯（Dagmawit Moges）25日要求美國，停止散播「恐怖攻擊」的謠言；而國務部長德西薩（Kebede Dessisa）則透過「衣索比亞廣播電台」（Ethiopian Broadcasting Corporation）怒轟，美方應停止散播可恥的假新聞與誹謗資訊。

    同時，衣國政府發言人也對「不具名」的外部威脅資訊，發出警告，批評西方對於提格雷內戰的報導，並不準確。而自去年11月，總理阿邁德派遣政府軍前往提格雷州與TPLF武裝份子交戰後，已造成數千人喪命，數百萬人無家可歸。

    衣索比亞交通部長莫格斯。（路透）

    衣索比亞交通部長莫格斯。（路透）

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