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    丹麥增5120例創單日最高紀錄 Omicron已有7例

    丹麥過去24小時新增武漢肺炎確診病例5120起，為自疫情暴發以來單日新增病例數最高紀錄。（路透）

    丹麥過去24小時新增武漢肺炎確診病例5120起，為自疫情暴發以來單日新增病例數最高紀錄。（路透）

    2021/12/02 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕丹麥過去24小時新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例5120起，為自疫情暴發以來單日新增病例數最高紀錄，同時也確認Omicron變異病毒感染病例已有7例。

    據《路透》報導，丹麥國家血清研究所1日公布最新數據顯示，過去24小時新增確診病例5120起，為自疫情暴發以來單日新增病例數最高紀錄，目前丹麥累計病例49萬2521起、2902人不治；該國於11月28日首次發現2起Omicron毒株感染病例，目前已確診7起Omicron感染病例，另有16起疑似病例，所有病例皆有國際旅行史。

    丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）當晚在新聞會上呼籲民眾積極接種疫苗，尤其疾呼老年人和一線醫護人員接種疫苗追加劑；她強調，接種疫苗及疫苗追加劑是對抗疫情和保持丹麥社會經濟開放的「超級武器」。

    丹麥國家血清研究所數據顯示，目前丹麥人口中77.8%已完成疫苗接種，14.5%已接種疫苗追加劑。

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