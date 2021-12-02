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    Omicron蔓延24國！美國、阿聯淪陷 患者都打完2劑疫苗

    Omicron來勢洶洶，據世界衛生組織於週三指出，已有24國失守，美國及阿拉伯聯合大公國1日也陸續通報出現首例確診病例。圖為示意圖。（美聯社）

    Omicron來勢洶洶，據世界衛生組織於週三指出，已有24國失守，美國及阿拉伯聯合大公國1日也陸續通報出現首例確診病例。圖為示意圖。（美聯社）

    2021/12/02 06:59

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒株Omicron來勢洶洶，據世界衛生組織週三指出，已有24國失守，美國疾病管制暨預防中心（CDC）1日也通報首例確診，並指患者雖已接種2劑疫苗但曾去過南非。針對Omicron迅速擴散，泛美衛生組織（PAHO）也表示，Omicron可能很快就會散布到其他北美及南美國家。除了美國外，阿拉伯聯合大公國1日也出現首例確診。

    在多國出現Omicron確診病例後，美國CDC於1日也通報出現首例確診，據指該名患者是在11月22日自南非返國，因出現症狀進行篩檢，並於11月29日確診，後續基因定序確認是Omicron，成為美國首例。CDC也說，患者確診後已自主隔離，目前症狀輕微，至於其他有密集接觸的民眾，目前篩檢結果都是陰性。

    除了美國外，阿拉伯聯合大公國1日也出現首例確診，成為繼沙烏地阿拉伯之後，第二個通報出現Omicron確診病例的波斯灣國家。據指該名患者也已經施打完2劑疫苗，是從非洲國家經阿拉伯國家轉機入境，目前衛生單位已將該名婦女與接觸過的人進行隔離。

    針對加拿大、巴西日前陸續出現Omicron確診病例，泛美衛生組織1日也表示，目前尚不清楚，Omicron是否比其他變異株更具傳染力，但預估Omicron可能很快就會散布到其他北美及南美國家。他們呼籲民眾不要驚慌，並強調此時最重要的是速度及透明性，同時也呼籲各國持續維持防疫措施，以及盡快接種苗，因為在拉丁美洲及加勒比海地區仍只有大約超過一半的人有接種疫苗。

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