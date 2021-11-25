武漢肺炎》德國單日確診近7.6萬創新高 死亡總數破10萬大關

德國巴伐利亞邦埃根費爾登鎮的一間餐館外貼著疫情警示標語，上面寫著「必須佩戴口罩！」。（美聯社）

2021/11/25 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕德國當前正面臨武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情新一波高峰，今（25）日新增7萬5961例確診與351人病歿，刷新了該國單日確診最高紀錄，累計死亡人數也超過10萬人大關，達到10萬119人。

據德國疾管單位羅伯特·科赫研究所（RKI）統計，德國當前的疫情指標，「7日發病率」（7 Day Incidence Rates）已經來到「每10萬人有419.7確診」，另外，死亡率也上升到「每10萬人有120人病逝」。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，德國目前的疫苗接種率為68.1％，遠遠落後給葡萄牙、西班牙與法國等鄰近國家。德國候任總理、社民黨黨魁蕭茲（Olaf Scholz）因此允諾加大力道推動疫苗接種，甚至不排除推行強制施打。

根據社民黨（SPD）、綠黨（Greens）以及自民黨（FDP）在昨日宣布的聯合執政協議，德國新政府將會設立一個專家小組來評估每日的疫情狀況。

自民黨領導人林德納（Christian Lindne）則說，如果德國想要避免像鄰國奧地利陷入全國封鎖，那就很可能得施行更嚴格的管制措施。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法