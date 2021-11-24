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    第4波疫情襲歐 德國熱論是否強制接種疫苗

    一貫高度奉行「民主自由」理念的德國，當前也在考慮是否加入強制接種行列。（美聯社）

    一貫高度奉行「民主自由」理念的德國，當前也在考慮是否加入強制接種行列。（美聯社）

    2021/11/24 11:32

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）歐洲疫情再起，奧地利成為全歐第一個強制接種疫苗的國家，德媒指出，一貫高度奉行「民主自由」理念的德國，當前也在考慮是否加入強制接種行列。

    根據《德國之聲》報導，疫情爆發之初，德國總理梅克爾與該國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）都曾表示，德國不會實施疫苗接種義務，意即「是否施打疫苗」取決於個別民眾的自由意志，但近期德國深受第4波疫情重創，讓相關討論再度浮上檯面。

    在奧地利宣布實施強制接種後，德國衛生部長史巴恩近日受訪時仍對「接種義務」一事表達懷疑，他認為，即使人們在道德層面上確實有義務接種疫苗，但若由國家發起這項命令，則須考慮這對自由而言構成的影響。

    史巴恩進一步表示，即使德國當前將接種義務入法，依舊無法抵擋第4波疫情帶來的衝擊，此外，若祭出「罰款」作為監督方式，法規將明顯偏袒有錢人，「對於沒錢繳罰款的人，難道就讓他們進監獄嗎」。

    雖然德國當局目前仍對接種義務存在諸多考量與懷疑，該國卻有愈來愈多政治家支持引入此項義務，其中不乏地方首長及反對黨領袖，這些人的共識觀點在於，從長遠來看，只有普遍實施接種義務，方有可能對結束疫情帶來積極作用。

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