上任後頒佈國家緊急狀態 川普將動用軍事資源遣返無證移民

美國候任總統川普十八日證實，將在上任後頒佈國家緊急狀態，啟動美國史上最大規模的非法移民驅逐行動。（美聯社檔案照）

2024/11/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國候任總統川普十八日證實，將在上任後頒佈國家緊急狀態，啟動美國史上最大規模的非法移民驅逐行動，履行競選承諾，「解救每座被非法移民入侵的城市和城鎮，迅速驅逐犯罪分子」。他計畫動用軍方資源執行政策，並已召集核心團隊規劃細節。

川普在社群媒體回應保守派非營利組織「司法觀察」（Judicial Watch）主席費頓（Tom Fitton）貼文時，以「沒錯！」（TRUE!!!）簡短表態。費頓提及新政府正籌備頒佈緊急狀態令，並動用軍事資源驅逐非法移民。綜合媒體報導，川普政府列為優先遣返的對象，包括法院已發佈驅逐令的無證移民、有犯罪紀錄的無證移民，以及無證中國役齡男子。

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川普曾暗示 來自中國役男擬組軍隊抗美

川普曾多次暗示，來自中國的役齡男子準備建立軍隊對抗美國。他四月間曾在造勢活動中聲稱：「過去幾個月有三萬一千或三萬兩千人來自中國，他們都是服役年齡且大多是男性；他們是想在美國建立小型軍隊嗎？」

為執行這項政策，川普已提名南達科他州州長諾姆為國土安全部長，尚待參議院確認；另任命移民暨海關執法局（ICE）前代理局長霍曼為「邊境沙皇」，專責邊境事務。霍曼表示，行動初期將優先針對涉及犯罪或威脅國家安全的非法移民。

美國目前有逾一千一百萬名無證移民，大規模驅逐行動每年可能耗費數十億美元，並引發稅收減少與勞動力短缺等經濟問題，也將面對複雜的法律及執行層面的挑戰。

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