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    美商務部長傳由金融服務鉅子盧特尼克出任

    傳川普已選擇他的政權移交小組主席盧特尼克擔任商務部長。（路透）

    傳川普已選擇他的政權移交小組主席盧特尼克擔任商務部長。（路透）

    2024/11/20 06:12

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體CNBC報導，兩名知情者透露，美國總統當選人川普預料提名政權移交小組共同主席、建達（Cantor Fitzgerald）金融服務公司執行長盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長。

    報導說，作為川普的移交小組共同主席，盧特尼克一直是川普的主張，包括執政後計畫如何使用關稅措施的有力倡導者。商務部將在執行川普的關稅政策上扮演關鍵角色。

    CNN報導，川普第一任期時擔任美國貿易代表的萊席爾（Robert Lighthizer），與2017年至2019年擔任小型企業管理局局長的馬克麥宏（Linda McMahon）也是美國商務部長熱門人選，據悉他們已被告知盧特尼克出線。

    億萬富豪盧特尼克自1980年代初自賓州哈弗福德學院（Haverford College）取得經濟學學位後，一直任職於建達金融服務公司。他在年輕時就經歷巨大的個人悲劇，他高中時失去母親，就讀學哈弗福德學院第一週也失去父親。

    2001年9月11日恐怖主義份子攻擊紐約世貿中心大樓時，他正在工作，而建達總部就在該大樓，數百名建達員工，包括他的兄弟罹難。在該攻擊事件後，盧特尼克成為商界直言不諱的倡議者。

    過去幾天，川普政府剩下的內閣人事引發臆測，盧特尼克也被認為是財政部長的熱門人選。目前尚不清楚川普將選擇誰來領導財政部，近日億萬富豪馬斯克公開支持盧特尼克出任該職務。

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