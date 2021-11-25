疑地勤忘了卸下防水罩 英航艦F-35B戰機一起飛就墜海

英國航空母艦「伊莉莎白女王號」一架F-35B匿蹤戰機，在17日從航艦上起飛後直接墜海。圖為F-35B在英航艦示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2021/11/25 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國航空母艦「伊莉莎白女王號」一架F-35B匿蹤戰機，在17日從航艦上起飛後直接墜海，所幸駕駛及時彈射逃生，傳出戰機甫起飛就墜海的原因竟是地勤人員在戰機起飛前，未將機身上的防水罩移除，造成戰機無法順利升空。

據《英國防衛雜誌》（UK Defence Journal）報導，英國國防部指出，一架從伊莉莎白女王號航空母艦起飛的F-35B戰鬥機，在例行行動中墜入地中海，飛行員緊急彈射逃生，由於彈射時距離航艦相當接近，飛行員降落時，一度掛在航艦邊緣，最後切開降落傘墜海，所幸飛行員成功由直升機救起，沒有大礙。

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這是英軍首度傳出F-35B墜毀事件，當局已經展開事故調查；現傳出F-35B從飛行甲板上升空後不久就墜毁的原因，竟是因為當時蓋在機身上的防水罩並沒有移除，導致阻礙引擎正常運作，飛行員一發動飛機就察覺到不對勁，試圖中止起飛，但為時已晚，戰機無法在航艦飛行甲板盡頭前停下飛機。

造價1.15億美元（32億台幣）的F-35B墜海，為防機密外洩，英國正在進行打撈工作，美國海軍也派遣一艘深海打撈船到現場協助打撈。

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