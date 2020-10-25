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    軍情動態》快速反應區域變化 駐日美軍新成立F-35B中隊

    美國海軍陸戰隊（USMC）23日宣布，駐日美軍位在日本山口縣的岩國基地新成立一支F-35B中隊，也是美國在印太地區部署的第二支F-35B中隊。（路透）

    美國海軍陸戰隊（USMC）23日宣布，駐日美軍位在日本山口縣的岩國基地新成立一支F-35B中隊，也是美國在印太地區部署的第二支F-35B中隊。（路透）

    2020/10/25 20:27

    〔即時新聞／綜合報導〕為因應中國崛起與向外擴張的野心，美國近期也在全球進行戰略調整；美國海軍陸戰隊（USMC）23日宣布，駐日美軍位在日本山口縣的岩國基地新成立一支F-35B中隊，也是美國在印太地區部署的第二支F-35B中隊。

    綜合外媒報導，原本部署在岩國基地的「美國海軍陸戰隊第242全天候戰鬥機攻擊中隊」，從今年10月起計畫將12架FA-18「大黃蜂」戰機全面更換成16架F-35B「閃電II」戰機，預計將耗時半年更新完成，USMC在23日正式宣布F-35B中隊成軍，該中隊也更名為「美國海軍陸戰隊第242戰鬥機攻擊中隊」（VMFA-242）。

    美國海軍陸戰隊第一航空兵聯隊指揮官，准將麥克菲利普斯（Brig. Gen.Chris McPhillips）表示，F-35B使美軍更有能力掌控制海與制空權，這是一個遠征基地，能幫艦隊與聯合部隊打先鋒，「在日本部署F-35B並非偶然，而是從這裡進行軍事反應的速度比在全球任何地方都快，這也顯示美國對日本以及該區域的承諾」。

    目前尚不知道VMFA-242何時會正式完成部署計畫，而這也是美國第二支部署在印太地區的F-35B中隊，第一支是在2017年1月完成移防，同樣駐紮在岩國基地的「美國海軍陸戰隊第121戰鬥機攻擊中隊」（VMFA-212），未來正式部署後岩國基地的駐日美軍將擁有32架F-35B。

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