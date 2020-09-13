軍情動態》英航艦「伊莉莎白女王號」出航！與美F-35機隊聯合演訓

英國新銳航艦「伊莉莎白女王號從母港樸茨茅斯出發。（美聯社）

2020/09/13 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇家海軍週三（9日）宣布，新銳航空母艦「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth R08）從母港樸茨茅斯出發，並和美國海軍陸戰隊的F-35B機隊進行聯合演訓。

綜合外媒報導，美軍海軍陸戰隊第211攻擊中隊「威克島復仇者」（VMFA-211）中有10架F-35B在上週飛往英國，與「伊莉莎白女王號」進行聯合演訓。第211攻擊中隊發言人博德納（Zachary Bodner）表示，聯合演訓將加強美國及英國之間的合作默契，並減輕意外風險。

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由於第211攻擊中隊的F-35B機隊從美國亞利桑那州的尤馬陸戰隊航空基地（MCAS Yuma）飛往馬漢姆皇家空軍基地 （RAF Marham），中間僅停靠南卡羅來納州的博福特陸戰隊航空基地（MCAS Beaufort），博德納指出，要進行如此遠的飛行，必須仰賴地勤人員，以及飛行員在經過9小時飛行後仍能執行空中加油、垂直降落的優異技能，進行訓練對於維持戰力至關重要。

馬漢姆皇家空軍基地的指揮官貝克（Jim Beck）表示，很高興第211攻擊中隊首次抵達馬漢姆，期待在未來幾週內與他們合作，同時為了在「伊莉莎白女王號」上部署F-35機隊作準備。貝克指出，兩國聯合演習將讓英方人員備受考驗，同時也確保他們已準備在明年部署在第21航艦打擊小組中。

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