軍情動態》義大利航艦通過認證 可搭載F-35B戰機

義大利海軍加富爾號（CVH550）航空母艦已具備安全在海上操作第5代戰機F-35B的能力，圖為義大利加富爾號航艦。（法新社資料照）

2021/03/29 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕美軍F-35戰機聯合計畫辦公室近日證實，義大利海軍已通過認證，義大利海軍加富爾號（CVH550）航空母艦已具備安全在海上操作第5代戰機F-35B的能力，同時雙方也將進行後續起降資料分析。

據《Defence Blog》報導，F-35戰機計畫辦公室提到，帕圖森河海軍基地（PAX River）綜合測試部隊（ITF）團隊與加富爾號組員一同在艦上進行5週測試，檢驗F-35B戰機變形的短場垂直起降（STOVL）情形，檢驗F-35戰機的空氣動力系統整合至航艦的狀況。

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《Defence Blog》指出，加富爾海試進行了超過115次滑跳短場起降，以及120次垂直降落，外加2次垂直起降，所有測試隨後都有進行密集的資料分析，並向美國海軍陸戰隊及義大利海軍彙整，要如何安全在加富爾號上執行F-35戰機任務。

帕圖森河海軍基地綜合測試部隊登艦團隊組長赫斯（Ron Hess）表示，已經提供相關資料與建議，這將讓美國海軍陸戰隊與義大利F-35B飛官有能力在艦上進行飛行訓練，

他還說，這是一項巨大的成就，4月就會頒布飛行許可與適航文件，以供安全執行任務，赫斯指出，他們無須經年累月就能具備F-35B戰機任務執行能力。

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