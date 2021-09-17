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    軍情動態》北韓用火車當射彈載具 美軍事專家警示：這是大事

    北韓近日「鐵路機動飛彈團」首度公開，以火車擔任載具，執行朝日本海試射兩枚飛彈的任務。（路透）

    北韓近日「鐵路機動飛彈團」首度公開，以火車擔任載具，執行朝日本海試射兩枚飛彈的任務。（路透）

    2021/09/17 11:09

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日「鐵路機動飛彈團」首度公開，以火車擔任載具，執行朝日本海試射兩枚飛彈的任務，美國國防安全分析師特雷維希克（Joseph Trevithick）表示「這是大事」，代表北韓能利用相對便宜的方式來部署額外飛彈，降低自身遭敵軍先發制人的弱點。

    北韓昨於平安南道陽德郡，朝800公里外的日本海一帶試射兩枚彈道飛彈，官方稱該任務由今年組建的「鐵路機動飛彈團」所執行，並釋出畫面；此次為北韓首度對外公開該部隊，北韓也表明該部隊會根據地理條件和實際情況持續改進完善戰術，未來可能會擴編為旅級規模，充分利用該射彈系統。

    特雷維希克在美國網媒The Drive知名軍武新聞「戰區」（The War Zone）撰文指出，北韓以火車當成機動射彈載具「是一件大事」，因為這樣的載具相對成本較低，讓北韓得以部署更多飛彈，明顯降低遭對手先發制人的可能性。

    特雷維希克表示，這次北韓使用的疑為KN-23飛彈，形似俄羅斯伊斯坎德M彈道飛彈（Iskander-M），值得注意的是，北韓3月聲稱升級後的KN-23飛了約600公里，比日韓估計的射程更遠，而這次北韓又聲稱擊中「800公里」外目標，可能代表這次的武器射程遠高於過往展示飛彈。

    特雷維希克指出，北韓並非首例，過去蘇聯以及現在的俄羅斯用類似方法部署過洲際彈道飛彈，讓美國在冷戰時期不得不主動搜索。

    特雷維希克說，北韓具備廣泛的鐵道路線，並具備建造特殊專用列車的經驗，包含為北韓領導人金正恩建造的裝甲列車，因此運用鐵路機動飛彈發射系統並不意外。

    特雷維希克強調，北韓如此便能有效地利用鐵路保護射彈載具，利用極高的機動性使其難以遭到摧毀，更因外型就像普通火車，具備高度隱匿性；此外，還能利用該系統攜帶多種武器，包含核武。

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