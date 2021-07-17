拜登政府風向變了 高官認真看待武漢實驗室外洩假設

電子顯微鏡下的新冠病毒。（法新社）

2021/07/17 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全球釀成重災，雖然先前學界似乎傾向病毒源自於大自然的說法，但近來聲音慢慢改變，愈來愈重視另一個假設，也就是實驗室外洩說，如今拜登政府高官也開始認真看待。

《CNN》報導，拜登政府負責追蹤病毒溯源的高級官員現今認為，實驗室外洩說至少跟自然起源說一樣可信，這對於民主黨而言是巨大的轉向，一年前他們對於實驗室外洩的假設，可說是採忽略態度。

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報導指出，知情人士透露，目前情報界內部看法仍相當分歧，沒有新證據指向實驗室外洩或是自然起源，儘管不少證據支持自然起源說，但負責的高階官員認真看待實驗室外洩的說法。

報導指出，對於病毒的溯源調查也讓美中關係更為緊張，白宮不斷透過外交渠道對中國施壓，要求他們將早期證據交予國際調查人員，甚至強調中國如果不配合調查，恐怕會遭到國際孤立。

無獨有偶，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近日也表示，希望中國能在提供數據方面，做到透明與開放，而且還很罕見地，坦承世衛中國調查團否認實驗室外洩假說是「過早推斷」。

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