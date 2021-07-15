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    63％美國人要中國為疫情賠償 半數認為病毒從實驗室中研發

    美國民調顯示，25％受訪者認為中國政府有意在實驗室中製造病毒，並故意釋放病毒，63%美國人認為中國政府必須為疫情造成的破壞進行賠償。圖為武漢P4實驗室。（法新社）

    美國民調顯示，25％受訪者認為中國政府有意在實驗室中製造病毒，並故意釋放病毒，63%美國人認為中國政府必須為疫情造成的破壞進行賠償。圖為武漢P4實驗室。（法新社）

    2021/07/15 10:38

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍持續延燒，美國華府智庫「安全政策中心」委託民調機構「TIPP」進行民調，結果顯示，有63%的美國人認為中國政府必須為疫情造成的破壞進行賠償。

    「安全政策中心」指出，民調結果顯示，約有50％受訪者認為新型冠狀病毒是從實驗室中研發出來的，另外有25％的受訪者認為中國政府有意在實驗室中製造病毒，並故意釋放病毒。有63%的美國人認為中國政府必須為疫情造成的破壞進行賠償，以黨派區分則有71%的共和黨人和61%的民主黨人認為中國應該賠償。若以中國政府「故意釋放新冠病毒」為前提，則有78%認為中國政府應該為此賠償。

    若按照地區來分，美國南方和中西部民眾最有可能認為中國政府製造病毒，並應該為引發疫情負責，在以「病毒是從某實驗室洩漏出來」的前提下，立場傾向自由派的東北地區民眾在要求賠償問題上態度更為強硬。

    「安全政策中心」表示，此項民調結果基本上和先前新聞網站《Politico》和哈佛大學進行的民調數據一致，Politico民調顯示，有52%的美國民眾認為病毒是中國實驗室洩漏，其中包括59%的共和黨人和52%的民主黨人；「安全政策中心」民調則顯示有49%的民眾認為病毒是從實驗室裡研發出來的。

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