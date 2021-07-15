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    毛岸英煮蛋炒飯被美軍炸死 中國「黨史闢謠榜」極力否認

    中國網紅廚師王剛（右）去年11月24日上傳「揚州炒飯」教學影片，意外遭到大批小粉紅出征，他們認為王剛故意選在毛岸英（左）的冥誕，是影射其在韓戰期間因「蛋炒飯」被炸死的傳言。（圖片來源／微博、王剛YouTube影片擷圖）

    中國網紅廚師王剛（右）去年11月24日上傳「揚州炒飯」教學影片，意外遭到大批小粉紅出征，他們認為王剛故意選在毛岸英（左）的冥誕，是影射其在韓戰期間因「蛋炒飯」被炸死的傳言。（圖片來源／微博、王剛YouTube影片擷圖）

    2021/07/15 18:10

    〔即時新聞／綜合報導〕中共前總書記毛澤東長子毛岸英據傳在韓戰期間，為了生火煮蛋炒飯被美軍發現，被投擲汽油彈喪生，享年28歲；中共慶祝建黨100週年後，官方今（15日）公布「十大涉黨史闢謠榜單」，稱毛岸英因「蛋炒飯」送命是謠言。

    綜合中媒報導，「2021中國網絡誠信大會」今（15日）在湖南省長沙市舉行，中國「中央網信辦舉報中心」主辦的「中國互聯網聯合闢謠平台」公布「黨史闢謠榜」，想要以此「樹立正確黨史觀」、「弘揚黨史正能量」，完善中國的網絡謠言辟除機制，「維護良好網絡生態，維護社會和諧穩定」。

    毛岸英據傳在韓戰期間，拿著北韓政府贈送的雞蛋在司令部生火炒飯，因此被美軍發現炊煙，最後戰機投下凝固汽油彈擊中司令部作戰室，毛岸英未能逃出當場被炸身亡，享年28歲；雖然這個故事早已深植中國民間人心，但中國官方今天稱此為「捏造」出來的謠言，卻未提及毛岸英的確切死因。

    其他被中國官方列為「十大涉黨史闢謠榜單」的事蹟，還有毛澤東並非《沁園春·雪》原作者、「中共啟封『鄧穎超日記』」、狼牙山五壯士兩名戰士「落崖」而亡、雷鋒做好事是假的、紅軍長征沒有二萬五千里、「飛奪瀘定橋」戰役不存在、共產黨抗戰8年對日抗戰「遊而不擊」、「抗美援朝」沒意義等，均被中國官方認定是謠言。

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