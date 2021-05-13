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    中國影響學術自由 英前國務大臣：對言論自由的真正威脅

    強森認為，中國對學術研究的影響是「對言論自由的真正威脅」。（路透）

    強森認為，中國對學術研究的影響是「對言論自由的真正威脅」。（路透）

    2021/05/13 08:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國利用學術合作，企圖增強全球影響力，英國首相強森的胞弟、前英國大學事務大臣喬·強森（Lord Jo Johnson）週三在《泰晤士報高等教育》雜誌主辦的一個網路研討會中指出，中國對學術研究的影響是「對言論自由的真正威脅」。

    綜合外媒報導，在英國的《高等教育法案》即將提交至議會之際，強森在研討會中表示，當今大學面臨的言論問題與中國的自我審查有關，這會是一個非常重要的長期結構性問題。

    強森強調，這就是為何大學與中國簽訂合約是如此重要，因為他們是使用一個共同框架，這框架得到本國政府的支持，也能與世界其他政府形成同盟，這將使他們在所有可能涉及中國利益的領域真正享有言論自由和研究自由。強森指出，如果《高等教育法案》能夠解決在有關中國問題上的自我審查，那這項法案就起到非常有效的作用。

    強森曾在今年3月發布的一份由他掛名撰寫的報告中指出，英國大學與中國合作夥伴進行聯合研究，以及在英國留學的中國學生人數的快速增加，導致英國大學對中國形成「戰略依賴」，帶來諸多風險。

    喬·強森因反對哥哥強森的英國脫歐方案，於2019年9月辭去國務大臣和議會下院議員的職務。2020年10月下旬，喬·強森被晉封為男爵，他也再度作為保守黨人進入議會上院。

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