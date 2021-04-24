恐怖文字獄！美報告揭中國囚禁作家、詩人數量全球最多

中國警察示意圖。（路透）

2021/04/24 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國對言論自由的箝制相當嚴重，非營利組織美國筆會（PEN America）23日發布「2020年度全球寫作自由度報告」，果然中國是其中關押作家和詩人最多的地方。

《美國之音》報導，在這份報告中，全球至少有273名作家學者因為發表言論而被定罪，比2019年多了35人，其中箝制言論與發表自由最嚴重的國家與外界一般印象相同，就是中國、沙烏地阿拉伯與土耳其，中國有81人因為言論被關押、沙烏地阿拉伯有32人、土耳其有25人入獄，後兩名加起來的人數都沒有中國多。

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報導指出，美國筆會言論自由項目主管卡勒卡（Karin Deutsch Karlekar）表示，中國囚禁作家的數量比其他國家高出許多，原因在於當局逮捕對疫情、政策、新疆議題提出批評的意見人士。報導舉例，中國知名的疫情吹哨人李文亮因提醒人們注意病毒而被拘留，報導記錄疫情的張展、陳秋實、方斌、李澤華也都被逮捕。另外像是維吾爾族作家、《新疆文化》雜誌總編庫爾班·馬木提（Qurban Mamut），則被拘留在新疆再教育營。

報導表示，亞太地區文字獄的狀況比較嚴重，目前被囚禁的作家有將近一半都在亞太國家。

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