報導武肺疫情入獄 中國公民記者張展獲頒言論自由獎

張展被判刑後，香港民主派人士前往北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）抗議，要求釋放張展。（美聯社檔案照）

2021/05/05 05:57

〔國際新聞中心／綜合報導〕5月3日為聯合國「世界新聞自由日」，首位因報導武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）被判刑的中國公民記者張展，獲得比利時布魯塞爾自由大學（Free University of Brussels）頒發的言論自由榮譽獎（Difference Day Honorary Title for Freedom of Expression）。

旅居英國的張展關注組發言人王劍虹在頒獎儀式上表示，張展的故事就是不惜一切尋求真理、講出真相的故事；「數十載以來，中國人民一直遭受人為造成的災難，如大饑荒、六四屠殺、新疆集中營。即便是自然災難，當局掩蓋事實導致不必要的恐慌、無謂的傷亡、無處訴說的悲傷，令苦難愈發慘重。張展目睹了武漢市民被迫默默承受苦痛，甚至無法哀悼逝世的親人。人們渴望真相、正義，否則傷痛永難癒合。」

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王劍虹推文指出，布魯塞爾自由大學（荷語區，VUB）副校長、法語區（ULB）校長在頒獎致詞時說：「張展，雖然你看不到、聽不到我們，我們希望直接對你講話，如同你今晚和我們在一起。張展，你對透明度的堅定信念，你對為了公共利益的言論自由的信念，你對基於事實的獨立報導的信念，正是Difference Day所推崇的，正是我們的大學所推崇的，正是我們所有人推崇的。」

2019年武漢肺炎疫情爆發後，37歲的張展在2020年2月中旬從上海前往疫情重災區湖北省武漢市，透過「微信」、「推特」、YouTube等管道發佈當地疫情患者家屬、醫院就診患者等情況，5月中旬遭上海警方跨省拘捕後羈押在上海。8月下旬，案件移送檢察院審查起訴，檢方指控她「發布大量虛假信息、接受境外媒體採訪、惡意炒作武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情」。9月18日移送上海市浦東新區法院審理。

張展自認無罪，自5月中旬持續絕食。2020年12月28日，張展被上海法院依「尋釁滋事罪」判刑4年，據傳今年2月底被轉往上海女子監獄服刑。消息人士指出，張展的母親在接獲通知後，曾試圖前往監獄探視，獄方卻以「要先打電話才能預約會見」為由拒絕。事後張母數度打電話聯絡監獄，獄方卻以各種藉口拒絕會面，連寫信都不准。張母在多次碰壁後，對於能否順利見到張展，已不抱太大希望。

除了張展之外，報導武漢真相的另一名中國公民記者方斌，也在2020年2月初被捕，據稱他的家人一直拒絕外界關注，行蹤不明。律師陳秋實2020年2月在武漢記錄疫情時被警方帶走，據傳他已在今年3月返回山東省青島市與父母同住，但行動受到限制，並且被禁止發聲。

至於中央電視台記者李澤華，2020年2月中旬前往武漢報導當地實況，遭警方逮捕，據傳之後被強制遣送回家，目前如同陳秋實般在住家被監視居住，外界只知道他的老家距離武漢市青山區有5個小時的車程，其他都不清楚。

首位因報導武漢肺炎被判刑的中國公民記者張展，獲得比利時布魯塞爾自由大學頒發的言論自由榮譽獎。（路透檔案照）

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