報導武肺疫情入獄 中國公民記者張展獲頒言論自由獎

張展被判刑後,香港民主派人士前往北京政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)抗議,要求釋放張展。(美聯社檔案照)

2021/05/05 05:57

〔國際新聞中心/綜合報導〕5月3日為聯合國「世界新聞自由日」,首位因報導武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)被判刑的中國公民記者張展,獲得比利時布魯塞爾自由大學(Free University of Brussels)頒發的言論自由榮譽獎(Difference Day Honorary Title for Freedom of Expression)。

旅居英國的張展關注組發言人王劍虹在頒獎儀式上表示,張展的故事就是不惜一切尋求真理、講出真相的故事;「數十載以來,中國人民一直遭受人為造成的災難,如大饑荒、六四屠殺、新疆集中營。即便是自然災難,當局掩蓋事實導致不必要的恐慌、無謂的傷亡、無處訴說的悲傷,令苦難愈發慘重。張展目睹了武漢市民被迫默默承受苦痛,甚至無法哀悼逝世的親人。人們渴望真相、正義,否則傷痛永難癒合。」

請繼續往下閱讀...

王劍虹推文指出,布魯塞爾自由大學(荷語區,VUB)副校長、法語區(ULB)校長在頒獎致詞時說:「張展,雖然你看不到、聽不到我們,我們希望直接對你講話,如同你今晚和我們在一起。張展,你對透明度的堅定信念,你對為了公共利益的言論自由的信念,你對基於事實的獨立報導的信念,正是Difference Day所推崇的,正是我們的大學所推崇的,正是我們所有人推崇的。」

2019年武漢肺炎疫情爆發後,37歲的張展在2020年2月中旬從上海前往疫情重災區湖北省武漢市,透過「微信」、「推特」、YouTube等管道發佈當地疫情患者家屬、醫院就診患者等情況,5月中旬遭上海警方跨省拘捕後羈押在上海。8月下旬,案件移送檢察院審查起訴,檢方指控她「發布大量虛假信息、接受境外媒體採訪、惡意炒作武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情」。9月18日移送上海市浦東新區法院審理。

張展自認無罪,自5月中旬持續絕食。2020年12月28日,張展被上海法院依「尋釁滋事罪」判刑4年,據傳今年2月底被轉往上海女子監獄服刑。消息人士指出,張展的母親在接獲通知後,曾試圖前往監獄探視,獄方卻以「要先打電話才能預約會見」為由拒絕。事後張母數度打電話聯絡監獄,獄方卻以各種藉口拒絕會面,連寫信都不准。張母在多次碰壁後,對於能否順利見到張展,已不抱太大希望。

除了張展之外,報導武漢真相的另一名中國公民記者方斌,也在2020年2月初被捕,據稱他的家人一直拒絕外界關注,行蹤不明。律師陳秋實2020年2月在武漢記錄疫情時被警方帶走,據傳他已在今年3月返回山東省青島市與父母同住,但行動受到限制,並且被禁止發聲。

至於中央電視台記者李澤華,2020年2月中旬前往武漢報導當地實況,遭警方逮捕,據傳之後被強制遣送回家,目前如同陳秋實般在住家被監視居住,外界只知道他的老家距離武漢市青山區有5個小時的車程,其他都不清楚。

首位因報導武漢肺炎被判刑的中國公民記者張展,獲得比利時布魯塞爾自由大學頒發的言論自由榮譽獎。(路透檔案照)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法