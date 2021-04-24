拒俄國將媒體定為外國代理人 歐盟：俄箝制媒體令人擔憂

歐盟今（24）日宣布拒絕俄羅斯將境內獨立媒體《Meduza》列為外國代理人的要求。（美聯社）

2021/04/24 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟今（24）日宣布拒絕俄羅斯將境內獨立媒體《Meduza》列為外國代理人（Foreign Agent）的要求，稱俄羅斯此要求有違國際義務及人權承諾，並對俄國持續限制媒體言論表達擔憂。

綜合外媒報導，俄國政府定義的外國代理人，是指有涉入政治且接受外國資金的團體或個人，包括媒體企業及獨立記者，其出版品必須清楚標示為外國代理人出品，否則將依法開罰，此法可有效控制不利國家的言論滲透國內。

請繼續往下閱讀...

然而，俄羅斯將獨立記者及部落客納入外國代理人範圍，該舉被批為違反新聞自由，此法也可能淪為讓反對派噤聲的利器。對此，歐盟今日回絕了俄羅斯將境內獨立媒體《Meduza》列為外國代理人的要求，理由是歐盟認為外國代理人法侵犯了基本自由且限制了俄羅斯社會、獨立媒體及政府反對派的權利。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的發言人表示，俄羅斯政府持續限制獨立媒體及記者的行為極令人擔憂，違反了俄國的國際義務及人權承諾，媒體有責任報導公眾關心的議題，而政府則有義務確保媒體能在沒有恐嚇及恐懼的環境下作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法