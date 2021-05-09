憂《全面啟動》成真 智利擬立法嚴禁「潛入他人大腦」竊資訊

導演諾蘭的電影《全面啟動》劇情燒腦，身受不少影迷喜愛。劇照，圖中人物為男主角李奧納多狄卡皮歐。（華納兄弟提供）

2021/05/09 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢知名導演諾蘭（Christopher Nolan）2010年的經典電影《全面啟動》（Inception）劇情燒腦，描寫犯罪集團可潛入目標人物的睡夢與潛意識竊取重要資訊，深受不少影迷喜愛。不過，智利有參議員未雨綢繆，擔憂這部10年前電影中充滿想像力的的情節越來越有可能成真，致力爭取立法禁止入侵大腦竊取訊息或控制思想的犯罪行為。

綜合外媒報導，智利國會參議員吉拉爾迪（Guido Girardi）表示，電影《全面啟動》所呈現有關潛入他人睡夢或潛意識駭取重要資訊的技術，在10年前看來是天馬行空，但現如今科技愈加發達，他認為這樣的技術越來越有可能被付諸實現。他直言，這樣的技術若不加以管制，可能會威脅到人類的「本質、自由意志」。

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為確保人類的「神經權利」（neuro rights），吉拉爾迪致力爭取修憲、立法禁止任何「未經當事人同意，試圖『增加、減少或干擾』他人精神完整性」的犯罪行為。事實上，吉拉爾迪去年就提出相關動議並獲一致通過，有可能會在明年被寫入憲法，保護智利人民「神經權利」，並承認有守護基本人類自主的必要性。

據悉，吉拉爾迪提出的相關法案涵蓋「捍衛人民心智及神經資訊」、「限制神經讀取、程式寫入大腦等科技」、「限制神經演算法」及「規範神經科技的使用和取得」，共4大領域。若未來能夠成功立法，智利將成為全球首個保障國民不受思想干擾、控制的國家。

對此，紐約哥倫比亞大學（Columbia University）、研究相關領域的西班牙裔專家于斯特（Rafael Yuste）向《法新社》表示，智利參議員所擔心的技術，有部分已經存在，即使比較難實現的技術，也難保未來10年內不會出現；但亞特蘭大埃默里大學（Emory University）、神經倫理學教授羅姆梅法格（Karen Rommelfanger）卻不以為然，表示相關研究還尚不成熟，認為擔心以營利為目的精神控制、駭入大腦竊取資訊等科幻電影出現的劇情，有些杞人憂天。

智利國會參議員吉拉爾迪認為電影《全面啟動》所展示的技術，越來越有可能實現。因此他致力爭取立法禁止有心人利用科技潛入他人大腦等犯罪行為。（圖取自維基百科）

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