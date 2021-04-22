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    美國防產業遇駭 2組織黑手指向中國

    美國國土安全部網路安全暨基礎安全局（CISA）廿日發布警告，證實政府部門、重要設施和私部門機構持續遇駭。（美聯社）

    美國國土安全部網路安全暨基礎安全局（CISA）廿日發布警告，證實政府部門、重要設施和私部門機構持續遇駭。（美聯社）

    2021/04/22 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國網路安全公司「火眼（FireEye）」旗下擁有軍方背景的私人網路安全技術公司「麥迪安（Mandiant）」廿日表示，中國駭客利用惡意軟體，疑似入侵美國「Pulse Secure」公司提供之虛擬私人網路（VPN）安全裝置「Pulse Connect Secure」，藉此長驅直入美國國防產業電腦網路，至少兩團體涉有重嫌；其中代號「UNC2630」者，和中國官方支持的駭客組織「APT5」有連結，恐亦奉命執行網路間諜任務。

    麥迪安指出，「UNC2630」在去年十月到今年三月間，使用惡意軟體，試圖取得管理員和使用者權限，不僅美國國防產業遭鎖定，美國和歐洲的政府機構或金融機構也成目標。不過，除了「UNC2630」外，有個「可靠的第三方」也和「APT5」掛勾，而「APT5」持續鎖定高價值的公司網路，且多年來不時一再入侵。其主要目標似乎是位於美國、歐洲和亞洲的航太與國防公司。

    美國國土安全部之網路安全暨基礎安全局（CISA）隨後也發布警示，證實美國政府機構、重要設施實體和私部門機構遭入侵。「Pulse Secure」也證實麥迪安報告部分內容為真，已先設法阻擋上述惡意程式，但僅認「有限數量的顧客」受到影響。火眼則估計受害企業恐有數十家，但駭客入侵目的仍不明。

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