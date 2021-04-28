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    遼寧號被美軍「駭了」？ 郭文貴爆：戰機、飛行員都是俄國的

    日前傳出遼寧號在海南島東方外海原地停留將近1天，引發專家和網友熱議，紛紛猜測是機械故障？還是關掉應答器？還是刻意散播假照片混淆視聽？（路透檔案照）

    日前傳出遼寧號在海南島東方外海原地停留將近1天，引發專家和網友熱議，紛紛猜測是機械故障？還是關掉應答器？還是刻意散播假照片混淆視聽？（路透檔案照）

    2021/04/28 00:15

    〔即時新聞／綜合報導〕自美軍PO出驅逐艦「馬斯廷號（USS Mustin）」艦長「翹腳」監看中國航空母艦「遼寧號」的畫面後，事後又傳出遼寧號在海南島東方外海，疑似故障原地停留近1天。流亡美國的中國富豪郭文貴近日爆料，遼寧號因被美軍的電子干擾給「駭了」才故障，他還稱，其實遼寧號上起降的戰機和飛行員「都是俄羅斯的」。

    自由亞洲電台（RFA）16日報導，在網路上流傳的衛星照片指稱，遼寧號等艦艇12日在海南島東方外海，距離三亞港約290公里處，原地停留近一整天，引發外界好奇是否故障。對此，郭文貴23日在自媒體的直播中爆料，遼寧號的關鍵設施（平衡翼系統）被美軍用最簡單的電子干擾給「駭了」，許多電子訊號被遮蔽，才會導致遼寧號在南海「窩趴」（發生事故）一天。

    郭文貴稱，一架飛機要能在浮動海上航空母艦的起降，最關鍵在三大系統：動力系統、彈射系統和平衡翼，沒有這三樣東西，飛機上不去也下不來，「美軍航空母艦最牛（厲害）的就是這個平衡翼（平衡海流波動）」。

    而美軍日前公佈伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」艦長「翹腳」監看遼寧號的照片後，又傳有華裔美軍PO出中國殲-15戰鬥機降落遼寧號的影片，背景音還聽到驚呼聲；沒想到郭文貴爆料說：「殲-15B的飛機都是俄羅斯來的，飛行員是俄羅斯的，你們不敢想像共產黨造假造到啥程度。」

    郭文貴指稱，遼寧號上的「飛機和飛行員都是俄羅斯的，按小時計錢，所以美日海軍才驚呆了」。

    流亡美國的中國富豪郭文貴爆料，遼寧號遭美軍用電子干擾給「駭入」，還稱在遼寧號起降的戰鬥機和飛行員，「都是俄羅斯的，按小時計錢」。（圖取自美國海軍網站）

    流亡美國的中國富豪郭文貴爆料，遼寧號遭美軍用電子干擾給「駭入」，還稱在遼寧號起降的戰鬥機和飛行員，「都是俄羅斯的，按小時計錢」。（圖取自美國海軍網站）

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