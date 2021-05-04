變性明星反女變性人參與女子賽事 跨性別族群：為選舉說詞反覆

美國知名變性人凱特琳珍娜（Caitlyn Jenner）說她反對女變性人參與女性運動賽事，因而引發跨性別族群批評。（美聯社）

2021/05/04 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名變性人凱特琳珍娜（Caitlyn Jenner）日前宣布競選加州市長，引發民眾熱議。近日珍娜對美國鬧得沸沸揚揚的跨性別法案表示，她反對女變性人參與女性運動賽事，因而引發跨性別族群批評。

綜合外媒報導，珍娜是美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）的繼父，她在1976年獲奧運男子十項全能金牌，2015年動變性手術成為女人，近日又宣布競選加州市長，話題性十足。她1日受新聞網站訪問，針對跨性別法案表示「這是一個公平性的問題」。

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珍娜說，她反對跨性別、生理男性者參加學校的女性運動比賽，這會造成不公平的現象，我們必須保護學校女子運動賽事。

珍娜是共和黨人士，她曾在2016年投川普一票，但之後又公開批評川普歧視變性人。針對跨性別法案，美國今年有5州通過相關法案，禁止跨性別女性參加女性的運動賽事，也禁止18歲以下的未成年跨性別者進行「性別肯定手術」，因而引發美國跨性別族群的抗議聲浪。

珍娜的評論引來跨性別族群砲轟，加州LGBTQ族群權益的組織「平等加州」（Equality California）表示，珍娜不足以代表跨性別族群，「珍娜為了贏得選票不擇手段，寧可犧牲跨性別孩子的健康和福祉，加州現任州長紐森（Gavin Newsom）就不會這麼做。」

其他人則指出，珍娜對此議題的說法反反覆覆，無法令人信任。珍娜去年受媒體訪問，曾說跨性別運動員應參加符合他們性別認同的隊伍，如今卻又改變說詞，遭跨性別族群痛批根本是為選票考量。

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