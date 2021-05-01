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    中國具侵略性！ 柯拉克分析習近平「三C手段」

    柯拉克（中）去年以美國務院次卿身分訪台。（資料照，外交部提供）

    柯拉克（中）去年以美國務院次卿身分訪台。（資料照，外交部提供）

    2021/05/01 12:58

    〔記者蘇永耀／台北報導〕去年以國務院次卿身分訪台的柯拉克，也是台美斷交後訪台層級最高的國務院官員。卸下公職後，柯拉克今日接受「美國之音」專訪時強調，習近平領導的中國具侵略性，雖然中方常說美中應雙贏，實際上是零和關係。習近平採取的手段就是三C原則：包括隱瞞（concealment）、吸納（

    cooption）、到脅迫（coercion），他也強調任內推動乾淨網路計畫，說明「中國模式」是可以被打敗。

    柯拉克一開始提到自己的中國經驗，表示在1981年第一次到中國，也不諱言對中國歷史與文化的喜好。不過，擔任官職前以商界人士到中國時，就明顯感受到習近平「咄咄逼人」，當他把這些訊息告訴認識的美國官員時，則被進一步延攬擔任國務次卿。而他的任務就是為美國制訂全球經濟安全戰略，並推動經濟成長對抗中國的經濟威脅。

    針對中國，他也提到去年訪問柏林時的有感而發，指如同柏林圍牆將兩德人民分開，中國利用網路的防火牆，把中國人民與真相分開。宣傳出去了，真相卻沒有進來，應拆掉那座防火牆。

    談到去年9月以國務次卿身分訪台，柯拉克也說，這不僅是榮譽，也符合美國整體戰略。他是去參加前總統李登輝的追悼會，李登輝有如「台灣的喬治華盛頓」，是偉大的領袖。他那一趟還受到中國軍機的「歡迎」。是透過美國競爭優勢加強與盟友關係，包括促成與台積電的合作。

    針對新疆問題，柯拉克再次強調這是美國兩黨的最大共識。他指北京對新疆的種族滅絕作法，應該受到懲罰，這也是最嚴重的罪行。全世界應聯合採取行動，他在擔任國務次卿時，給美國CEO寫了信，呼籲供應鏈必須乾淨，發出最響亮的聲音，就是「敲響中國那邊的收銀機」。

    至於美中科技戰，柯拉克認為因應之道除對經濟競爭力持續提供動力，保護戰略資產與技術，另外就是形成民主國家乾淨網路聯盟。他也提到任內推動5G等乾淨網路計畫，說明「中國模式」是可以被打敗。因為缺乏信任是中國最大弱點，我們應發展與中國體制競爭模式，並為其他經濟合作提供灘頭堡。

    談到卸任官職前自己與家人被中國政府列入制裁名單，柯拉克也說，這對他與家人均無關緊要，或許這是一枚榮譽勳章。他不會因此向其他人屈膝，其他人也不應該。習近平領導的中國確實加強侵略性，雖然中方常說美中應雙贏，實際上是零和關係。大家也領悟習近平三C原則，這次疫情就是隱瞞（concealment），對香港的壓制就是吸納（cooption），對新疆的種族滅絕就是脅迫（coercion）。我們應該對習近平發出訊息，就是「全世界並不信任你，制裁對我們也沒有影響」。

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