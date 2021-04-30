全面脫貧？中國公布農工平均月收入 震碎自家玻璃心

中國公布農工平均月收入為人民幣4072元，數字卻讓許多民眾感到不滿，直說自己的薪水還不如農工。（路透檔案照）

2021/04/30 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平今年宣布脫貧，中國國家統計局今（30日）公布農工平均月薪資所得為人民幣4072元（約新台幣1萬7567元），官媒發布數據後立刻遭到廣大中國網友砲轟，有人氣得痛罵「什麼狗屁國家」。

根據中國官媒《中新社》報導，中國國家統計局公布2020年農工平均月收入為人民幣4072元，比起2019年增加110元，增幅為2.8％，當中，前往外地就業的農工平均月收入為人民幣4549元，比2019年多了122元，增幅2.7％；留在家鄉工作的農工平均月收較少，為人民幣3606元，但仍較2019年增長106元，漲幅3％。

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《新浪財經》檢視這份報告，相較於2019年，中國東部地區就業的農工月均收入人民幣4351元，增加129元，增長3.1%；在中部地區就業的農工月均收入人民幣3866元，增加72元，漲幅1.9%；在西部地區就業的農民工月均收入人民幣3808元，增加85元，增長2.3%；在東北地區就業的農民工月均收入3574元，增加105元，增長3.0%。

許多中國網友看見這份報告深感不滿，認為這並不符合習近平宣布的「全面脫貧」，紛紛在《中新社》微博貼文底下留言怒轟「抱歉，我又拉低平均值了」、「6億人月收入不到1000元」、「什麼時候統計一下娛樂圈人均收入多少？敢不敢公佈？」，也有中國網友哀嘆自己的薪水不如農工，「早知不幹了，回鄉種田」。

有中國網友見到這份官方數據，痛罵「什麼狗屁國家」。（圖取自中新社微博）

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