美智庫學者：拜登不夠堅決抗中 恐讓中國更大膽奪取台灣

美國智庫學者認為，拜登上台初期的外交政策和安全決策削弱了嚇阻力，這也許會讓中國領導人認為，他們可奪取台灣。圖為台灣國旗、中國五星旗與軍機剪影合成照。（路透）

2021/05/01 00:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國智庫「哈德遜研究所」學者勒納（Jon Lerner）4月29日投書媒體指出，美國的嚇阻力向來是能阻止中國拿下台灣的力量，但是，美國總統拜登上任100天以來，在外交政策所採取的行動，令人質疑其決心，也許會讓中國領導人認為，他們可在沒受到美國太大的阻擋下，奪取台灣。

曾任美國前副總統彭斯顧問的勒納投書《國會山報》（The Hill），以1930年代英國政治家邱吉爾一再警告歐洲警惕希特勒和納粹勢力抬頭的嚴重威脅，卻被置若罔聞為例，他指出，在美國面臨愈加危險和獨斷的中國共產黨的此刻，人們要問是否有任何理由相信總統拜登在外交上是來真的，然而，拜登政府上任100天來所採取的行動，卻指向相反的方向。從拜登對俄羅斯網路攻擊、干預美國選舉等惡意行動祭出的制裁行動來看，他釋放出的訊號是軟弱，而非強大。

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勒納指出，中國與美國所面臨過的對手不同，經濟力量和潛力大大超越當年的納粹德國和蘇聯，粗暴的國內政策和侵略型民族主義已經堪比早期的獨裁對手；在中國摧毀了新疆維吾爾族人和香港自由後，許多人相信，中國的下一個目標是台灣。

文中說，數十年來，美國在全亞洲的軍事力量存在，包括海軍第七艦隊巡邏台灣海峽，向來是阻止中國對台灣動手的非常有效嚇阻力。美國雖不受條約束縛要為保護台灣而戰，然而，中國領導人長期以來一直有理由相信，美國有可能這麼做，1950年代以來美國多次管控台海危機，更強化中共這個想法，使中國認為不值得為此冒險。

但是，中共如今還這麼想嗎？前總統川普對中國的行動，比中國領導人過去習以為常的更具對抗性，川普在消滅「伊斯蘭國」（ISIS）、狙殺伊朗最高將領等行動上，也向中國釋放訊息：不要惹他。美國的嚇阻力因此強化。

拜登上台初期的外交政策和安全決策，卻削弱了嚇阻力，這也許會讓中國領導人認為，他們可奪取台灣，美國除了事後祭出中國大可忍受的制裁，並不會有強烈的阻力。文中呼籲，總統應該思考他上任100天來的局勢，依此調整，否則將會知道誰才是來真的。

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