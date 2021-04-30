塊陶啊！俄軍飛彈失控 翻轉4圈落海變「魚雷」

俄羅斯海軍傳出意外事件，太平洋艦隊驅逐艦「沙波什尼科夫元帥號」發射試驗中的巡弋飛彈，飛彈竟失控在空中翻轉4圈後落海。（圖取自Twitter、Telegram）

2021/04/30 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍傳出意外事件，太平洋艦隊驅逐艦「沙波什尼科夫元帥號」（Marshal Shaposhnikov ,BPK 543）發射試驗中的飛彈，飛彈竟失控在空中翻轉4圈後落海變「魚雷」，「沙波什尼科夫元帥號」也趕緊加速離開現場，影片在社群網路瘋傳。

綜合外媒報導，社群媒體推特（Twitter）、電報（Telegram）近日瘋傳一段影片，俄國海軍無畏級驅逐艦「沙波什尼科夫元帥號」發射試驗中的3M-54「口徑」飛彈改良版，飛彈才剛升空就失去控制，在空中接連翻轉4圈接著筆直朝海面墜落，沉入海洋後依舊繼續運行，攝影機還可聽到飛彈在水下發出的聲響；目前俄國官媒均未見到相關事件報導，俄國軍方也並未針對網傳影片做出說明或澄清。

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「沙波什尼科夫元帥號」驅逐艦發射失敗後趕緊加速離開現場，所幸這起意外沒有造成軍艦人員傷亡，據了解，「沙波什尼科夫元帥號」此前在俄國遠東地區海參威船舶維修中心進行升級，加裝最新的3M-54「口徑」以及P-800「縞瑪瑙」（Oniks）」飛彈發射系統，使其成為能與地面、水上與水下作戰的多功能軍艦，最終目標是要讓該艦搭載鋯石飛彈（Tsirkon）發射系統。

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