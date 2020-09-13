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    驚！俄軍事競賽意外 士兵發射防空飛彈竟反向衝回

    俄國軍事競賽發生意外事故，1名士兵發射防空飛彈時，整支火箭筒脫手又反向衝回。（圖取自影片）

    俄國軍事競賽發生意外事故，1名士兵發射防空飛彈時，整支火箭筒脫手又反向衝回。（圖取自影片）

    2020/09/13 23:12

    〔即時新聞／綜合報導〕日前在俄羅斯舉辦的國際軍事比賽「晴空」意外影片正在網路瘋傳，1名參賽士兵發射俄製9K38 Igla針式飛彈（SA-18防空飛彈）時，不明原因整隻火箭筒飛出並衝向人群。

    根據俄國《ferra.ru》烏克蘭《my.ua》等報導，俄羅斯2020年8月23日至9月5日舉行國際軍事比賽「晴空」，白俄羅斯、越南、柬埔寨、寮國、巴基斯坦、俄羅斯和烏茲別克參加此項目，比賽時必須使用俄製武器，如BTR-80裝甲運兵車、9K38 Igla針式飛彈等軍武。

    1名參賽士兵在組裝9K38 Igla針式飛彈後，站在預備位置將火箭筒朝向天空，並高喊口令，最後扣下板機，不料飛彈並沒有如預期般射出，而是在點火後產生強大的發射力道，推動整支火箭筒並使其脫離士兵雙手，火箭筒拋射到半空中立刻反向衝往人群，所幸從影片中看起來，沒有人員死亡。

    報導指出，目前尚不清楚操作9K38 Igla針式飛彈的士兵是否有因此受傷，官方也未針對影片說明飛彈發射失誤的確切原因。但目前該支影片在推特、微博等社群媒體被網友瘋傳，不少網友對此推測，可能是士兵在組裝時發生錯誤，才會導致此起意外發生。

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