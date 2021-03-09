男友偷吃怎麼辦？ 俄上校：檢舉他，我們徵召入伍

俄國軍隊1名63歲上校赫羅莫夫（Yury Khromov）8日在一段影片中，鼓勵俄國女性一旦發現男友偷吃，就把他們的個人資料提供給軍方，「我們將把他徵召入伍」，他也說「真正的男人必須在軍隊中服役。」（法新社檔案照）

2021/03/09 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄國軍隊1名63歲上校赫羅莫夫（Yury Khromov）8日在一段影片中，鼓勵俄國女性一旦發現男友偷吃，就把他們的個人資料提供給軍方，「我們將把他徵召入伍」，他也說「真正的男人必須在軍隊中服役。」

綜合外媒報導，俄國每年約徵召26.3萬名18至27歲的男性公民，但許多人都試圖躲避兵役，赫羅莫夫錄製影片給俄羅斯婦女，鼓勵她們若是要報復偷吃的男朋友，可以害他們被徵召入伍，「我保證，背叛你們的人會入伍」，「把他們的個資與社交帳號交給軍方，我們將徵召他們。」

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赫羅莫夫這段影片是作為3月8日國際婦女節的「禮物」，他對俄羅斯女性說：「願你們能被真實的保護者們圍繞，不只是我們國家，你們也是自己的保護者。」

有女網友對此提供了她前男友的詳細資料，並呼籲軍方將他部署到南極洲；另有婦女道：「把我的前夫帶去軍隊，讓它變成1個真正的男人」。

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