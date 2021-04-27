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    中國落井下石！宣稱助印度抗疫 卻停飛貨運切斷醫療物資

    儘管中國宣稱向印度提供支持與幫助，其外交部發言人華春瑩推文稱很擔心印度局勢，但中國四川航空公司卻暫停飛往印度的貨運航班。（美聯社資料照）

    儘管中國宣稱向印度提供支持與幫助，其外交部發言人華春瑩推文稱很擔心印度局勢，但中國四川航空公司卻暫停飛往印度的貨運航班。（美聯社資料照）

    2021/04/27 07:26

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續在各國肆虐，其中印度疫情嚴重，26日單日新增超過35萬確診，連5天創新高，新增死亡逾2800例，對此各國紛紛展開援助。不過，印媒報導，儘管中國宣稱提供支持與幫助，但中國國營的四川航空公司，卻已將其飛往印度的所有貨運航班暫停15天，已嚴重干擾醫療物資的運送。

    《印度時報》報導，隸屬於四川航空的四川川航物流公司週一發信表示，已暫停包括西安-德里在內的6條航線貨運航班，以面對印度疫情的突然變化，減少境外輸入病例，因此決定暫停航班15日。並稱暫停航班也對其公司造成巨大損失，對此情況感到抱歉，該公司將在15天後對情況進行審查。

    報導提到，印度確診數已超過1730萬例，四川貨運航班暫停，令向中國採購氧氣機的代理商大感意外，也讓當地急需物資的情況更加嚴重，因為必須透過不同的航空公司將物資運送到其他國家，造成延遲。此外，中國供應商也被指控大肆哄抬價格，在疫情大流行中牟利，相當不人道。

    對此，中國《環球時報》報導，中國外交部發言人汪文斌26日在回應記者提問時稱，第一時間已表明願意幫助印度，雙方保持溝通，印度企業購買中國醫療物資，為企業正常採購行為，而航空公司的航班運行，建議向有關的航空公司了解核實。

    中國外交部發言人華春瑩26日也在推特發文說，「我們很擔心印度的嚴重局勢。如果印度告訴我們特定需求，我們準備為您提供幫助。」美籍華人作家、中國問題專家章家敦（Gordon G. Chang）則轉推華春瑩的貼文，意有所指的說「謝謝你，中國。如果您告訴我們有關COVID19是如何開始的，將可以為印度和世界提供幫助。」文末並標記了「冠狀病毒」和「武漢實驗室」。

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