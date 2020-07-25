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    武漢肺炎》全球感染者累計逾1567萬例 死亡近64萬例

    美國境內確診、死亡病例數雙雙居冠全球，境內累計逾407萬例確診、逾14萬例死亡。圖為美國醫護人員值班情況。（法新社）

    美國境內確診、死亡病例數雙雙居冠全球，境內累計逾407萬例確診、逾14萬例死亡。圖為美國醫護人員值班情況。（法新社）

    2020-07-25 11:22:37

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響持續，目前美國境內確診、死亡病例數雙雙居冠全球，疫病源頭中國據官方帳面數字，近日再爆逾百人感染，群聚感染案接連發生的日本及南韓每日新增確診數也不容忽視；統計至今日凌晨2時，全球累計確診人數逾1567萬例，死亡病例數則逾63萬8千例，在在顯示防疫無輕忽空間。

    約翰霍普金斯大學最新統計，世界總確診人數達1567萬2841例，因武漢肺炎死亡人數達63萬8352例。

    觀察疫病重症區國家疫情，感染及死亡病例最多的美國境內累計410萬9603例確診、逾14萬5千例死亡；感染、死亡病例數量居次的巴西境內則累計228萬7475例確診、8萬5238例死亡；感染數量為居世界第3的印度有128萬8108例，次一位的俄羅斯則累計79萬9499例確診，感染病例排名全球第5的南非則有42萬1996例。

    據中國衛健委今日公告，中國24日增34例確診，其中29例為本土病例，分別為新疆20例、遼寧9例；新疆17日爆出不明感染源疫情後，確診和「無症狀感染者」人數均已破百，遼寧大連22日也爆本土確診，目前累計12例確診、42名「無症狀感染者」，且已跨省傳至吉林，才過一週感染人數已達287人。

    觀察日本境內病例，日本24日確診人數已累計超過2萬8千例，其中東京占1萬420例；南韓受到伊拉克撤僑影響，24日單日新增113例，境內累計確診患者已逾1萬4千例。

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