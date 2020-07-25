武漢肺炎》中國三省區淪陷 單日感染人數急升98人

中國遼寧大連市現本土病例，居民等待物資送至已被封閉管理的小區。（路透社資料照）

2020-07-25 10:07:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，中國國家衛健委公告，昨日中國境內共增34例確診，其中29例為本土病例，分別為新疆20例、遼寧9例。新疆自17日爆出不明感染源的本土病例後，確診和「無症狀感染者」人數均已破百，遼寧大連22日也爆本土確診，感染人數猛增，已累計12例確診、42名「無症狀感染者」，且已跨省傳至吉林，才過一週感染人數已達287人。

中國國家衛健委通報，昨日中國境內共新增34例確診，其中5例為境外移入（上海2例、廣東2例、內蒙古1例），29例為本土病例，分別為新疆20例、遼寧9例。

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不只新疆維吾爾自治區、遼寧省衛健委又分別表示昨日兩省各增38、27名「無症狀感染者」，吉林省衛健委今日也通報該省出現4名「無症狀感染者」，均曾到過遼寧大連。使中國昨日單日感染人數急增98人（確診29例、無症狀感染69例）。

目前光新疆就已累計115例確診、114名「無症狀感染者」，除主要城市烏魯木齊外，新疆生產兵團、喀什市均傳確診，已出現跨市傳播的現象。遼寧才過3日，已累計12例確診、42名「無症狀感染者」，不止跨市傳播至鞍山，還跨省傳至吉林，才過一週感染人數已達287人（確診127例、無症狀感染160例）。

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