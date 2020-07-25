為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》中國三省區淪陷 單日感染人數急升98人

    中國遼寧大連市現本土病例，居民等待物資送至已被封閉管理的小區。（路透社資料照）

    中國遼寧大連市現本土病例，居民等待物資送至已被封閉管理的小區。（路透社資料照）

    2020-07-25 10:07:49

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，中國國家衛健委公告，昨日中國境內共增34例確診，其中29例為本土病例，分別為新疆20例、遼寧9例。新疆自17日爆出不明感染源的本土病例後，確診和「無症狀感染者」人數均已破百，遼寧大連22日也爆本土確診，感染人數猛增，已累計12例確診、42名「無症狀感染者」，且已跨省傳至吉林，才過一週感染人數已達287人。

    中國國家衛健委通報，昨日中國境內共新增34例確診，其中5例為境外移入（上海2例、廣東2例、內蒙古1例），29例為本土病例，分別為新疆20例、遼寧9例。

    不只新疆維吾爾自治區、遼寧省衛健委又分別表示昨日兩省各增38、27名「無症狀感染者」，吉林省衛健委今日也通報該省出現4名「無症狀感染者」，均曾到過遼寧大連。使中國昨日單日感染人數急增98人（確診29例、無症狀感染69例）。

    目前光新疆就已累計115例確診、114名「無症狀感染者」，除主要城市烏魯木齊外，新疆生產兵團、喀什市均傳確診，已出現跨市傳播的現象。遼寧才過3日，已累計12例確診、42名「無症狀感染者」，不止跨市傳播至鞍山，還跨省傳至吉林，才過一週感染人數已達287人（確診127例、無症狀感染160例）。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》新疆、遼寧日增49人感染 黑龍江爆2市現密切接觸者
    2020-07-24 11:28

    武漢肺炎》新疆、遼寧日增49人感染 黑龍江爆2市現密切接觸者
    武漢肺炎》大連進入戰時狀態！將檢測19萬人 全市幼兒園停課
    2020-07-24 10:31

    武漢肺炎》大連進入戰時狀態！將檢測19萬人 全市幼兒園停課
    堅持給住戶最安全的 誠總建設贏得客戶好口碑

    堅持給住戶最安全的 誠總建設贏得客戶好口碑
    武漢肺炎》新疆疫情燒不停！ 中國網友︰看來是失控了
    2020-07-23 11:11

    武漢肺炎》新疆疫情燒不停！ 中國網友︰看來是失控了
    武漢肺炎》中國遼寧疫情再爆！ 大連地鐵站直接封站
    2020-07-23 10:48

    武漢肺炎》中國遼寧疫情再爆！ 大連地鐵站直接封站
    首攻七期市政新區 稀有小宅「市政愛悦」

    首攻七期市政新區 稀有小宅「市政愛悦」
    國際今日熱門
    2020-07-24 10:43

    軍情動態》美陸戰隊裁撤戰車部隊 第4戰車營A連舉行解編儀式

    2020-07-24 11:46

    重批中國、替台抱不平 龐皮歐：自由世界將台灣邊緣化

    2020-07-24 10:51

    疫情間塑膠製品激增 研究：2040年前海洋垃圾將增加兩倍

    2020-07-24 10:44

    南韓暴雨成災！釜山市中心嚴重淹水 至少3死1失蹤

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播