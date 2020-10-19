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    內外環境交迫！ 中國學者認了：有國家將「超越中國」

    中國學者金燦榮分析，未來國際局勢將會大翻轉，他還預言，未來會有一個國家將會「超越中國」，那就是印度。圖為中國解放軍。（法新社資料照）

    中國學者金燦榮分析，未來國際局勢將會大翻轉，他還預言，未來會有一個國家將會「超越中國」，那就是印度。圖為中國解放軍。（法新社資料照）

    2020/10/19 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國今年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情、洪災、國際制裁影響，內外環境交迫。對此，中國官方御用美國問題學者金燦榮分析，未來國際局勢將會大翻轉，他還預言，未來會有一個國家將會「超越中國」，那就是印度。

    金燦榮16日在中國官媒《觀察者網》以「百年變局與中美關係」發表線上演講，他指出，這次幾乎每一個國家都在疫情中受到了損害，但是有些國家受損特別大，比如在G20國家中，在二季度經濟損失最大的就是南非，竟然達到-51％，而在印度，也達到-23.9％。

    金燦榮稱，中國在第2季度經濟正成長，他更大膽估計，「中國今年GDP接近15兆美元，印度可能會縮一點，原來我們跟印度是1:5，今年是1:6。」金燦榮說，疫情會加速原來的百年變局，無疑是個催化劑，從過往中美關係的冷戰格局再到現今國際關係快速變化，相對過去而言「一個新的國際格局」正成形。

    金燦榮說，人類90％系統性製造業全集中在北溫帶的3地區，即東亞、西歐、北美；全球約200個國家，只有1/10的國家掌握了製造業，他指出英國工業化1000萬人，美國工業化1億人，而中國現在也不斷地進行工業化，未來的規模將超越整個西方。

    他認為，英國工業化1000萬人，美國工業化1億人，如果中國14億人口能工業化，肯定前無古人、後無來者，他也預言，未來有一個國家人口上會超過中國，就是印度，但因為社會上存在「婦女地位低落」、「種性制度」等箝制，所以挑戰是一直存在的。他也說，印度一個前現代社會不具備工業化的生態，它可以從歐洲、日本、美國、韓國、中國、俄羅斯搞來一些工業，但整個生態是前現代的，這是它的挑戰所在。

    至於中美關係越趨緊張，金燦榮則宣稱，「你站在美國角度，看到中國這麼大的塊頭，這麼迅速地崛起，要是不緊張也不正常，所以就會想轍對付中國，中美關係變差是必然的。」

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