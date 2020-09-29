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    美日印澳外長10月6日東京聚首 討論防疫與中國擴張

    日本外務大臣茂木敏充（見圖）表示，此次外長級會議是日本爆發武漢肺炎疫情以來，首次舉行的部長級國際會議，讓四個國家的外長面對面即時的交流意見。（歐新社）

    日本外務大臣茂木敏充（見圖）表示，此次外長級會議是日本爆發武漢肺炎疫情以來，首次舉行的部長級國際會議，讓四個國家的外長面對面即時的交流意見。（歐新社）

    2020/09/29 22:06

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府在今天（29日）宣布，美國、印度、澳洲及日本等「四方安全對話」（Quad）成員國，將在10月6日於東京召開外長級會議，屆時將針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以及中國在東海、南海的擴張進行對話與交流。

    綜合外媒報導，日本外務大臣茂木敏充表示，此次外長級會議是日本爆發武漢肺炎疫情以來，首次舉行的部長級國際會議，讓四個國家的外長面對面，即時的交流意見；他表示，除了會討論武漢肺炎疫情外，也會針對中國頻繁在東海以及南海擴張勢力版圖、加強與確保「自由開放的印太地區」等議題交換意見。

    預計美國國務卿龐皮歐、澳洲外長澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）與印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）皆會前往前往東京出席由日本外務大臣茂木敏充主持的Quad外長級會議；除此之外，印度外長蘇杰生也計畫分別與日本、美國、澳洲進行雙邊對話。

    而中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上被問及此事時表示，中方認為「和平發展、合作共贏」是當今時代潮流和世界大勢，任何多邊、諸邊（複邊）合作都應當秉持開放、包容、透明的精神，而不是搞封閉、排他的「小圈子」，都應當有助於增進地區國家間的相互理解與信任，而不是針對第三方或損害第三方利益。

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