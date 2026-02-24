為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白不擋了？國防預算特別條例預計3/6付委審查

    2026/02/24 11:13 記者林欣漢／台北報導
    立法院長韓國瑜。（記者王藝菘攝）

    立法院長韓國瑜。（記者王藝菘攝）

    行政院提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，草案無法付委。立法院民眾黨團自提黨版4000億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，對美軍購金額僅「國防部」版本的三分之一。立法院朝野黨團協商，確定上述兩案均列入3月6日議程報告事項，交外交及國防、財政兩委員會併案審查，均不提出復議。

    為強化台灣國防，行政院提出分為8年期、暫匡上限1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，卻在立法院遭在野黨聯手封殺十次，至今未進入審查程序。由於對美軍購有三項的美方發價書草案有效期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。

    美國37位跨黨派議員日前致函立法院長呼籲立法院應通過國防特別條例，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣除夕聲明，立院開議後將最優先審議。據立法院程序，本會期於今日開議後將進入黨團協商與法案排程階段，3月11日選出召委後，各委員會才會正式啟動實質審查。

    立法院朝野黨團協商，確定將政院版、民眾黨版的國防預算特別條例，均列入3月6日議程報告事項，交外交及國防、財政兩委員會併案審查，均不提出復議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播