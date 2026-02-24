藍白不擋了？國防預算特別條例預計3/6付委審查

立法院長韓國瑜。（記者王藝菘攝）

行政院提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，草案無法付委。立法院民眾黨團自提黨版4000億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，對美軍購金額僅「國防部」版本的三分之一。立法院朝野黨團協商，確定上述兩案均列入3月6日議程報告事項，交外交及國防、財政兩委員會併案審查，均不提出復議。

為強化台灣國防，行政院提出分為8年期、暫匡上限1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，卻在立法院遭在野黨聯手封殺十次，至今未進入審查程序。由於對美軍購有三項的美方發價書草案有效期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。

請繼續往下閱讀...

美國37位跨黨派議員日前致函立法院長呼籲立法院應通過國防特別條例，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣除夕聲明，立院開議後將最優先審議。據立法院程序，本會期於今日開議後將進入黨團協商與法案排程階段，3月11日選出召委後，各委員會才會正式啟動實質審查。

立法院朝野黨團協商，確定將政院版、民眾黨版的國防預算特別條例，均列入3月6日議程報告事項，交外交及國防、財政兩委員會併案審查，均不提出復議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法