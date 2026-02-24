立院民進黨團幹部改選結果出爐 「萬年總召」柯建銘交棒蔡其昌

立法院新會期今（24）日開議，民進黨立法院黨團昨祭出甲級動員令，要求全體成員出席上午黨團大會，並舉行新會期幹部改選。經約半小時閉門會議後，黨團以推舉方式達成共識，由前立法院副院長、立委蔡其昌出任總召，「萬年總召」柯建銘將交棒。（記者王藝菘攝）

立法院新會期今（24）日開議，民進黨立法院黨團昨祭出甲級動員令，要求全體成員出席上午黨團大會，並舉行新會期幹部改選。經約半小時閉門會議後，黨團以推舉方式達成共識，由前立法院副院長、立委蔡其昌出任總召，幹事長由莊瑞雄接任，書記長則由范雲擔任，「萬年總召」柯建銘將交棒。

本屆民進黨團總召選舉罕見出現競爭態勢，由蔡其昌挑戰現任總召柯建銘。昨日中午，在柯建銘邀集下，雙方先行會面協調，並由時任黨團幹部鍾佳濱、陳培瑜見證；因書記長僅范雲一人登記參選，也一併受邀出席。據悉，雙方當時尚未取得明確共識，兩人皆表達參選總召的意願。

今天上午在議場內，多名民進黨立委主動圍繞蔡其昌寒暄互動，僅王美惠與柯建銘交談、握手。黨團大會進行期間，場內不時傳出「莊瑞雄讚！」、「蔡其昌讚！」、「柯建銘讚！」等呼聲，氣氛熱絡。最終，黨團幹部改組以協調推舉方式完成，新會期由蔡其昌領軍，莊瑞雄、范雲分任幹事長與書記長。

蔡其昌（左）一早在議場與柯建銘（右）交換意見。（記者廖振輝攝）

民進黨團幹部改選最終協調以推舉方式完成，擔任總召長達20年的柯建銘正式交棒，結果出爐後，兩人在台前相互擁抱致意。（民進黨立法院黨團提供）

立法院民進黨團「萬年總召」柯建銘將交棒。（記者王藝菘攝）

