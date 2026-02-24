重啟談判爭取更佳關稅？ 鄭麗君說明我方立場

行政院召開「關稅最新情勢說明記者會」。（記者塗建榮攝）

美國總統川普川普23日在社群平台發文，警告任何國家若想要趁機「耍花樣」，將面臨更高的關稅懲罰。行政院副院長鄭麗君今（24）日指出，雖然外界關注美國總統川普的警告，但我方立場並非重啟談判，而是基於既有談判成果，與美方保持密切聯繫，確保既有協議所取得的相對優勢與最佳待遇不因政策變動而受影響。

行政院今天舉行「關稅最新情勢說明記者會」，鄭麗君指出，美方在研議國際緊急經濟權力法（IEEPA）法源失效後的替代法律工具，我方已第一時間展開聯繫，美方初步回應指出，正進行內部法律政策重建，待完成後將向已簽署貿易協議國家進行說明，我方會持續密切溝通。現階段美方是透過「1974年貿易法」第122條款，對全球課徵附加關稅，此措施無須調查程序即可啟動，屬於過渡性安排，具有一致適用各國的性質。

鄭麗君表示，從美方官員發言可判斷，122條款並非最終政策，而是階段性措施，後續仍可能透過301條款或其他法律工具取代IEEPA原有架構。因此，目前122條款所採取的「15%附加MFN」措施，未反映已簽署與未簽署國家的差異，我方在ART中所爭取的「15%不疊加MFN」相對優勢，暫未體現在此過渡性政策中。惟須注意，美方政策仍具高度變動性，例如122條款稅率即在24小時內由10%調升至15%。

對於未來可能啟動的301條款調查的變數，鄭麗君指出，相關部分內容已在過去談判中取得一定共識，因此台美既有ART仍是重要基礎，美方目前以122條款作為過渡性措施，未來可能透過301或其他工具建立新法源架構，預估最終結果將依各國與美方協議程度不同而有所區隔。

