重返歷史現場！228中樞儀式移師高雄 楊振隆：全力找回「弄丟的名字」

紀錄片《尋找湯德章》的導演黃銘正、連楨惠，也親自致贈該片公播權給228國家紀念館。（記者陳昀攝）

228事件將滿79週年，228基金會今舉行「記憶為舵正義啟航」記者會宣布系列活動，董事長楊振隆表示，今年中樞紀儀式將移師歷史現場高雄，並推出「傾聽歷史的回聲」與「島內之外鏡行事」2大特展，今年也首度與日本官方合作辦理228特展，共同探討東南亞的歷史傷痕；他強調，基金會近年致力從政治檔案找回許多「弄丟的名字」，為台灣的轉型正義奠定真正的基石。

楊振隆指出，228受難者人數眾多，許多「弄丟的名字」過去只封存在特殊的調查文件或檔案中，未曾被大眾看見，歷史的迷霧深重，但基金會從未停下腳步，積極與國史館、中研院台史所合作，持續清查「可能受難者」，唯有找回每一位受難者的名字，台灣的轉型正義才算奠定真正的基石。

請繼續往下閱讀...

針對今年度規劃，楊振隆說明，2月28日上午將於高雄市立歷史博物館前廣場舉辦「228事件79週年中樞紀念儀式」，下午於台北自由廣場由青年世代接力舉行「第14屆共生音樂節」。另，基金會已連3年推動相關書籍數位化，並推出「傾聽歷史的回聲」與「島內之外鏡行事」2大特展，透過多元視角呈現歷史真相。

值得注意的是，紀念活動也逐步走向國際，楊振隆說，1至3月228基金會與日本沖繩「平和祈念資料館」合作辦理228特展，這是首度與日本官方合作，共同探討東南亞的歷史傷痕。2月至4月間，特展將巡迴至美國西雅圖、華府、加拿大溫哥華及日本埼玉縣等地，證明228不僅是台灣的歷史，更是世界人權記憶的一部分。」

楊振隆接著說明，2月26日至3月15日期間，同黨劇團、夾腳拖劇團等多個藝文團體，將在新北、高雄、彰化、台南、南投等地進行紀念巡演；2月27日至3月1日將於228國家紀念館與台南政大書城，舉辦多場紀錄片放映與教育推廣講座，包括基金會自製的紀錄片《揭開湯德章家族的記憶回光》、《沈榮真家族的記憶回光》，詳情可查詢228基金會官網。

吳三連台灣史料基金會秘書長何義麟指出，此次與228國家紀念館合作展出的「傾聽歷史的回聲：228口述歷史與生命記憶特展」，正是奠基於過去在艱困、肅殺的政治氛圍下搶救出的受難者證言。這些珍貴的口述歷史是追求真相的起點，期盼透過展覽，讓更多台灣人理解前輩們推動平反之路的艱辛與真相的重量。

在社會參與方面，麗文文化事業機構執行長蘇清足表示，今年特別協助提供全台各地的服務據點，讓象徵純潔、公義與台灣強韌生命力的「百合胸章」能遍地開花。紀錄片《尋找湯德章》的導演黃銘正、連楨惠，也親自致贈該片公播權給228國家紀念館。

高雄市政府文化局副局長簡美玲說，高雄經歷228武力鎮壓、美麗島事件的衝擊，高市府致力於歷史的保存與推廣，2月28日晚間高美館草坡將舉辦「佇在我心Formosa」草地音樂會，透過音樂、影像、歌聲讚嘆台灣、歌詠民主，祈願台灣繼續在愛與淬鍊下向前。第14屆共生音樂節總召張念存則表示，青年們將持續用屬於這個世代的方式，去保存、推廣這段台灣近代史上最慘痛卻也最重要的歷史記憶，讓記憶成為推動台灣社會前進的力量。

228基金會董事長楊振隆表示，基金會近年致力從政治檔案找回許多「弄丟的名字」，為台灣的轉型正義奠定真正的基石。（記者陳昀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法